“الأردنية” تدخل تصنيف شنغهاي لأول مرة في تاريخ الجامعات المحلية

دخلت الجامعة الأردنيّة تصنيف شنغهاي العالمي حيث صُنّفت ضمن أفضل 701-800 جامعة في العالم، في إنجازٍ تاريخيٍّ مميّزٍ يُحسبُ لها؛ إذ إنّها الوحيدة محليًّا وواحدة من 19 جامعةً عربيّةً فقط أُدرج اسمها في هذا التصنيف للعام 2022.

ولإدراج أي جامعة في تصنيف شنغهاي، يتطلّب الأمر تحقيقها لأحد الشروط الخاصة الممثلة بحصولها، من خلال أكاديميّيها أو خرّيجيها، على جائزة نوبل أو ميدالية فيلدز، أو أن يتواجد ضمن كادرها الأكاديميّ باحثون من الأعلى استشهادًا على مستوى العالم، أو نشر الأكاديميّين العاملين فيها أبحاث علمية في مجلتي Nature أو Science، أو نشرهم لعدد كبير من الأبحاث العلمية في المجلات المُدرجة في قاعدة (Clarivate (ISI.

أمّا ترتيب الجامعات فيُحسب بذات المعايير والشّروط السّابقة التي تخوّل الجامعات الدّخول إلى هذا التّصنيف، ويُضافُ إليها معيارٌ آخر يتعلّق بمؤشر الإنجاز الأكاديمي في المعايير أعلاه نسبة إلى حجم المؤسسة.

وقد نشر معهدُ التعليم العالي التابع لجامعة شنغهاي جياو تونغ تصنيف شنغهاي المعروف بالتصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية Academic Ranking of World Universities (ARWU) للمرة الأولى عام 2003. ومنذ عام 2009، أخذ التصنيف بالصدور عن المنظمة المستقلة المُتخصّصة بالأبحاث العلمية في مجال التعليم العالي شنغهاي الاستشارية للتصنيفات.