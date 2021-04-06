“الأردنية” تستحدث برنامج ماجستير العلاج الرياضي

عمان – أعلن رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور عبدالكريم القضاة، استحداث قسم العلاج الطبيعي التابع لكلية علوم التأهيل برنامج “الماجستير في العلاج الرياضي”، وذلك بالتعاون مع مبادرة قصي، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، واللجنة الأولمبية الأردنية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، وفداً من اللجنة الأولمبية ومبادرة قصي حيث ناقش القضاة مع الوفد الضيف إنشاء برنامج ماجستير في تخصص العلاج الرياضي موطنه كلية علوم التأهيل في الجامعة، بعد عمل متواصل من قبل الكلية لوضع خطة هذا البرنامج بما يتناسب وأسس الاعتماد الدولي. وقال القضاة إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة باستحداث برامج جديدة عالمية وجاذبة، خاصة على مستوى الدراسات العليا، مضيفا أن أهمية هذا البرنامج تطبيق من كونه الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط. بدوره، أكد الأمين العام للجنة الاولمبية الأردنية، ناصر المجالي، أن إنشاء هذا البرنامج سيدعم شراكة الجامعة الأردنية مع مؤسسة ولي العهد واللجنة الأولمبية الأردنية، اللتان طرحتا فكرة إنشاء هذا البرنامج وبشراكة مع أعضاء من الاتحاد العالمي للعلاج الرياضي؛ حيث ستسعى كلية علوم التأهيل من خلال هذه الشراكة إلى الحصول على الاعتماد الدولي للبرنامج. وبيّن مستشار مبادرة قصي، الدكتور خالد زيدان، أن المبادرة عملت على دراسة لحاجة المجتمع المحلي لتخصص الماجستير في العلاج الرياضي، ووجدت أن هناك حاجة ملحة لهذا التخصص لرفد الرياضة الأردنية بمتخصصين على قدر عال من الكفاءة العلمية والعملية.

وأكد عميد كلية علوم التأهيل، الدكتور زياد حوامدة، أن البرنامج سيغطي المجالات الرئيسية للعلاج الرياضي وتشمل الوقاية والتقييم والتشخيص السريري والرعاية الفورية والعلاج وإعادة التأهيل والتنظيم والإدارة والمسؤولية المهنية. –(بترا)