“الأردنية” تستضيف خريجها من الطلبة الدوليين

عمان -الغد- استضافت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية مساء أمس عبر تطبيق زووم، سفيرة دولة العراق في إيطاليا صفية السهيل إحدى خريجي الجامعة من الطلبة الدوليين.

وجاءت استضافة “السهيل” بداية لسلسلة اللقاءات التي ستنظمها العمادة مع خريجي الجامعة من الطلبة الدوليين اللذين لديهم حضور فاعل في المحافل الدولية، بهدف إتاحة الفرصة لطلبة الجامعة للاستفادة من قصص النجاح التي حققها من سبقهم من الخريجين.

وقال رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة إن الجامعة تحرص وتسعد بخريجيها ممن وصلوا مناصب قيادية عليا، وهو جزء من رسالتها في دعم المسيرة التعليمية والتربوية من خلال تجسيد وعرض نماذج النجاح التي تسهم في بناء الوطن ورفعة مؤسساته.

وأضاف القضاة عندما أرى الطلبة من البرنامج الدولي في بلدهم الثاني الأردن، أتذكر الطلبة الأردنيين الذين تلقوا تعليمهم في دول شقيقة وصديقة، وعادوا كقادة لمسيرة وطنهم الخيرة.

وزاد إن “الأردن والعراق” تربطهما علاقات الأخوة والوحدة التي تجسدها جذور تاريخية عبر الزمن، مشيداً في السياق بطلبة الجالية العراقية في الجامعة الأردنية، علمًا وخلقًا وسلوكًا، ونعدهم من خيرة مخرجاتنا التعليمية.

وأكد على حرص الجامعة على تقديم كافة التسهيلات والرعاية للطلبة الدارسين في الجامعة من الدول الشقيقة والصديقة.

وتحدثت سعادة السفيرة “السهيل” خلال اللقاء عن مرحلة دراستها في الجامعة الأردنية وذكرياتها خلال مسيرتها التعليمية والحياة الجامعية وأيام تخرجها، داعية الطلبة المشاركة في الأنشطة اللامنهجية التي تنظمها عمادة شؤون الطلبة الهادفة لصقل مهاراتهم.

وقالت إنها كانت ضمن طلبة التبادل الثقافي واختارت الجامعة الأردنية لسمعتها الأكاديمية المرموقة.

وعن العلاقات الأردنية العراقية، بينت السهيل أن الأردن والعراق، يتماهيان اجتماعياً وإنسانيا وسياسياً واقتصاديا وثقافيا، وهما تعبير لحالة عربية تتسم بأعلى درجات الأخوة والتنسيق والتواصل، وحماية مصالحهم المشتركة والواحدة التي بنيت على نهج واحد .

وتضمن اللقاء استفسارات وأسئلة لعدد من الطلبة خلال الحوار الذي أداره نائب العميد للشؤون الثقافية الدكتور عبدالله الشديفات في بث مباشر عبر تطبيق زوم مع ضيفة اللقاء.

يشار إلى أن السهيل حصلت على بكالوريوس بتخصصي الإدارة العامة والعلوم السياسية من الجامعة الأردنية عام 1989.

وشغلت مناصب سفير مفوض فوق العادة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، من 2016-2019. وسفير مفوض فوق العادة غير مقيم لدى فلسطين من 2017-2019. ورئيس دائرة اوروبا في وزارة الخارجية العراقية من 2014-2016.