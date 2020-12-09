“الأردنية” تشارك معرض التعليم العالي والتدريب-إيدو تراك في سلطنة عمان

عمان- الغد- شاركت الجامعة الأردنية في افتتاح معرض التعليم العالي والتدريب-إيدو تراك في سلطنة عُمان (EduTrac Oman 2020) السابع الذي أُقيم هذا العام بصورة افتراضية وعبر منصات تفاعلية عالية الجودة.

المعرض استمر يومين وشارك فيه زهاء 6000 طالب، وأكثر من (77) جامعة وكلية من مختلف دول العالم مثل كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، هونج كونج، ماليزيا، تركيا، بالإضافة الى الأردن.

وكانت الجامعة الأردنية هي الجامعة الوحيدة التي مثلت الأردن في هذا المعرض، واستطاعت، من خلال كابينة افتراضية، التواصل مع أكثر من 6000 طالب وطالبة حول العالم للتعريف بالجامعة وتخصصاتها التي بإمكانهم أن يلتحقوا بها وآلية التسجيل وتوجيههم إلى الخدمات المميزة التي توفرها الجامعة للطلبة.

وتم أيضا خلال المعرض إرسال رسائل (broadcast) ترويجية عن الجامعة الأردنية بالإضافة إلى الفيديوهات الترويجية الخاصة بالجامعة لجميع المشتركين في المعرض.

وتعتبرEDUTRAC عُمان منصة عالمية للجامعات والكليات للترويج لبرامجهم المعتمدة، بدءًا من درجة البكالوريوس حتّى برامج ما بعد التخرج: الماجستير والدكتوراه. ويفتح المعرض أيضًا فرصة للطلبة الباحثين وذويهم للالتقاء بممثلي الجامعات من خلال ندوات مرئية ومكالمات صوتية واجتماعات افتراضية لكافة البرامج.

واعتبر الدكتور زيد عبيدات مساعد الرئيس لشؤون البرنامج الدولي والتسويق أن مشاركة الجامعة الأردنية في هذه المنصات العالمية هي إحدى الإطلاقات ذات الفعالية العالية للترويج لاسم الجامعة والتعريف بها وبتخصصاتها وبرامجها للوصول لأكبر عدد ممكن من طلبة المدارس وذويهم في كافة دول العالم العربي والغربي.