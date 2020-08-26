“الأردنية” تطلق بوابة الطالب الدولي

عمان- الغد- أطلقت دائرة البرنامج الدولي والتسويق في الجامعة الأردنية اليوم بوابة الطالب الدولي التي تهدف إلى توفير كافة الخدمات التي تخص الطالب الدولي سواء أكان على مقاعد الدراسة أم ينوي الدراسة في الجامعة.

‎وقال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبدالكريم القضاة إن الهدف من هذه الخدمة تسهيل عملية التحاق الطلبة الدوليين بالجامعة في ظل الظروف الحالية بشكل يتيح للطالب الاطلاع على جميع الخدمات المقدمة من العمادات والوحدات والدوائر المختلفة المعنية بالطالب الدولي.

‎من جانبه أكد مساعد الرئيس لشؤون البرنامج الدولي والتسويق الدكتور زيد عبيدات أنّ البوابة الإلكترونية للطالب الدولي تسعى إلى أتمتة كافة خدمات الجامعة من عملية التسجيل حتى خدمات الدفع الإلكتروني، كما توفر البوابة أيضاً معلومات عن السياحة في الأردن والأنشطة التي تهم الطلبة الوافدين وكما إن العمل جارٍ على عقد شراكات مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتقديم خدمة مميزة للطالب الدولي لما يؤثر ذلك على سمعة الأردن عالميا ودعم قطاع السياحة التعليمية في الأردن خاصة في ظل الظروف الحالية.

وعن تصميم البوابة قال عبيدات أنّه تم التركيز على تصميم تجربة مستخدم ذكية تلاءم الفئات العمرية والثقافات المختلفة لمستخدمي البوابة بحيث تكون صديقة للهواتف النقالة ولأجهزة العرض المختلفة، والعمل جارٍ على تصميم عدة نسخ من البوابة بلغات مختلفة.