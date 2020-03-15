“الأردنية” تعتمد التعليم عن بعد اعتبارا من اليوم

تيسير النعيمات

عمان– قرر مجلس عمداء الجامعة الاردنية اليوم الاستمرار والتوسع بتقديم التعلم الالكتروني لتشمل تدريس جميع مساقات الجامعة ولجميع طلبتها اعتبارا من اليوم .

واكد الجامعة في تعميم صدر عنها اليوم ان جهوزية البنية التحتية اللازمة من خوادم وبرمجيات لتقديم ما يلزم وفق ” الامكانيات الموجودة “.

وبينت ان ذلك يتيح للطالب وعضو هيئة التدريس امكانية تفعيل التعلم والتعليم الالكتروني باشراف كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات ومركز تكنولوجيا المعلومات .

واكدت ان على جميع اعضاء هيئة التدريس تجهيز المادة الالكترونية من خلال منصة التعلم الالكتروني وتحميل المادة العلمية المطلوبة على صفحة المساق والذي يحتوي على اسماء الطلبة المسجلين لهذا المساق .

واكدت على جميع الطلبة ضرورة الدخول بشكل مستمر على المواد التي قام بتسجيلها للاطلاع على المادة التي تم تحميلها على صفحة المساق منوهة انها في حال وجود مساق متعدد الشعب تكون مسؤولية تحميل المادة المطلوبة هي مسؤولية منسق المادة المعتمد .

واشارت الى انه سيتم تسمية ضابط ارتباط لكل الكليات والمراكز المعنية .

ويأتي قرار الجامعة لضمان استمرار العملية التعليمية والتعلمية نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد .

كما يأتي القرار بناء على قرار مجلس الوزراء بتعليق الدوام في الجامعات وقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاتخاذ الاجراءات اللازمة لبدء الاعداد لتدريس المساقات المطروحة من خلال التعلم الالكتروني .

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