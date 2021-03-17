“الأردنية” تعقدُ ورشة عمل حول “تكنولوجيا نانو الأردن 2021”

عمان -الغد– نظّم مركز تكنولوجيا النانو في الجامعة الأردنية ورشة عمل عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان “تكنولوجيا نانو الأردن 2021” شارك فيها عدد من الخبراء والباحثين والأكاديميين، وتستمر لثلاثة أيام.

وقالت مديرة المركز الدكتورة رند أبو زريق: إن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا النانو بين الباحثين والأكاديميين، إضافة إلى توفير فرص التشبيك بين الباحثين من التخصصات المختلفة من أجل عمل فرق بحثية تهدف إلى إيجاد حلول للمشاكل الوطنية الرئيسية في مجال المياه والبيئة والصحة والطاقة.

وغطّت الورشة في يومها الأول محور “علم المواد النانوية” وشارك فيه متحدثون من الجامعة الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة الإسراء، والجمعية العلمية الملكية، ومن دولة الإمارت العربية المتحدة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، ومن ألمانيا معهد إيساس.

كما وستتناول الورشة محوري “الأدوية النانوية”، و”الطاقة النانوية” بمشاركة متحدثين من الجامعة الأردنية، جامعة اليرموك، جامعة مؤتة، جامعة عمان الأهلية، جامعة الإسراء، جامعة جرش، جامعة باسك الإسبانية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة بودابست.

وسيكون ختام الورشة نقاش بين المشاركين فيما يخص إمكانية تطبيق تكنولوجيا النانو في الأردن على مستوى التخصصات المختلفة وماهية التحديات التي تحول في تطبيقها، كما سيتم مناقشة كيفية تحسين مستوى البحث العلمي في هذا المجال.

يشار إلى أن مركز تكنولوجيا النانو يهدف إلى تسهيل إجراء بحوث متعددة التخصصات في مجال تكنولوجيا النانو، كما يتيح الفرصة للباحثين لتصنيع واستخدام المواد النانوية في تطبيقات العلوم المختلفة كتطبيقات العلوم الطبية والعلوم الهندسية والعلوم الأساسية.