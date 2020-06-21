الأردنية تعلن إجراءات براءة الذمة والحصول على الشهادات إلكترونياً

عمان – الغد- أعلنت الجامعة الأردنية جراءات براءة الذمة والحصول على الشهادات وتسديد الرسوم إلكترونياً للطلبة الخريجين ودعت الجامعة الطلبة الخريجين نهاية الفصل الدراسي الثاني 2020/2019،الدخول الى موقع تسجيل الطلبة reg.ju.edu.jo واختيار قائمة الإستفسارات والتقارير بند براءة الذمة للطلبة.

على ان التأكد الطالب انه بريء الذمة من جميع الجهات.

وبينت انه يتم تسديد رسوم التخرج عن طريق خدمة اي فواتيركم (eFAWATEERCOM) من خلال جميع البنوك العاملة في الأردن أو محلات الصرافة او أكشاك اي فواتيركم أو من خلال تطبيقات الموبايل ، حيث سيظهر للطالب رقم الدفع الخاص به والمبلغ المطلوب.

واكدت على الطلبة الذين تتوفر في أرصدتهم مبالغ مالية القيام بتثبيت عملية الدفع ثم التوجه لأقرب فرع من فروع بنك القاهرة عمان بعد اسبوعين لإستلام الرديات المالية.

وبينت انه و بعد القيام بعملية الدفع أو التثبيت وخلال (48) ساعة ستصل للطالب رسالة نصية (ٍsms) بموعد مراجعة الطالب لوحدة القبول والتسجيل لإستلام وثائق التخرج.

واشارت الى ان مواعيد إستلام وثائق التخرج محددة ومخزنة وانه لا داعي للطلبة مراجعة وحدة القبول والتسجيل قبل الموعد المحدد تجنباً لإعاقة العمل.