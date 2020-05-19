“الأردنية” تعلن مواعيد الامتحانات النهائية الإلكترونية لمتطلبات الجامعة

تيسير النعيمات

عمان – أعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية الدكتور اشرف العدوان مواعيد الامتحانات النهائية الالكترونية لمواد متطلبات الجامعة الاجبارية والاختيارية ومواد مركز اللغات والعلوم العسكرية ومواد الكليات متعددة الشعب والتي تأجلت الى ما بعد عطلة العيد.

ودعا العدوان الطلبة الى الدخول الى الموقع الالكتروني وصفحات الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على الجدول.

الى ذلك اقر مجلس عمداء الجامعة وبناء على تنسيب المسجل العام اسس علامات مواد الفصل الدراسي الثاني 2019 / 2020.

وجاء القرار “بسبب الظروف التي يمر بها العالم والاردن بسبب فيروس كورونا وإجراءات محاربة انتشاره وما ترتب عليها من آثار أدت الى التعطل عن العمل وحظر التجول والتنقل، الأمر الذي دفع بالجامعات الى اللجوء الى التعلم عن بعد، ورغم أن الجامعة الأردنية حققت نسباً ممتازة في استخدام التعلم الالكتروني بكافة وسائله المتاحة، وإيماناً من الجامعة بآثار هذه الظروف على الطلبة وتحصيلهم العلمي ومعدلاتهم التراكمية”.

من جانب آخر، اعتبر مجلس عمداء الجامعة، خدمة المجتمع منجزة للطلبة المتوقع تخرجهم على الفصل الثاني 2019/2020 والذين لم يكونوا قد انجزوها قبل فترة الحظر حيث اعتبر المجلس أن التزام الطلبة في بيوتهم هو خدمة للمجتمع تنفيذا لقرار الحظر.

ويأتي هذا القرار ايمانا من الجامعة بالظروف الصحية وما رافقها من اجراءات حظر منعت الطلبة من إنجاز هذا المتطلب، وهو متطلب اجباري لغايات التخرج.

وتم إعفاء الطلبة المتوقع تخرجهم من هذا المتطلب، وفي حال رغب الطالب عدم الاستفادة من هذا الاعفاء، عليه أن يتقدم بطلب الى مكتب خدمة المجتمع بالطريقة التي ستحدد لاحقا.

كما قرر المجلس اعفاء الطلبة المسجلين لمادة الحياة الجامعية واخلاقياتها من هذه المادة، وهي مادة اجبارية بـ(صفر) ساعة ولا تدخل في حساب المعدل، وكانت تعقد على شكل لقاءات دورية لكل مجموعة من الطلاب مع اعضاء هيئة التدريس في الكليات، بعلامة ناجح/ راسب.

وألغيت هذه المادة من الخطط الجديدة وبقي عدد كبير من الطلبة المقبولين على الخطط القديمة لم يجتازوا هذه المادة، لذا، قرر مجلس العمداء اعفاءهم منها.