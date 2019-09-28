“الأردنية” تقبل 2800 طالب وطالبة بـ”الموازي”

عمان-الغد- قبلت الجامعة الاردنية ضمن البرنامج الموازي نحو 2800 طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلبة المقبولين ضمن قائمة القبول الموحد نحو 8 آلاف، وفق تصريح المسجل العام بالجامعة الدكتور محمد الشريدة لـ”الغد”.

واشار الشريده لاغلاق القبول الاثنين الماضي، وان الحد الادنى لمعدل القبول في تخصص الطب على البرنامج الموازي كان 98 %، بينما كان للمقبولين تنافسيا 99 %، وبلغ مجموع الطلبات المقدمة للالتحاق بالبرنامج 11 الف طلب.