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“الأردنية” تقبل 2800 طالب وطالبة بـ”الموازي”

منذ 13 دقيقة
طلبة داخل الجامعة الأردنية - (أرشيفية)

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عمان-الغد- قبلت الجامعة الاردنية ضمن البرنامج الموازي نحو 2800 طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلبة المقبولين ضمن قائمة القبول الموحد نحو 8 آلاف، وفق تصريح المسجل العام بالجامعة الدكتور محمد الشريدة لـ”الغد”.
واشار الشريده لاغلاق القبول الاثنين الماضي، وان الحد الادنى لمعدل القبول في تخصص الطب على البرنامج الموازي كان 98 %، بينما كان للمقبولين تنافسيا 99 %، وبلغ مجموع الطلبات المقدمة للالتحاق بالبرنامج 11 الف طلب.

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