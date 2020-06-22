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“الأردنية” تقرر تقسيط رسوم السكنات واحتساب المادة المعادة ضمن أسس “ناجح راسب”

منذ 31 دقيقة
الجامعة الأردنية

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عمان- الغد- قرر مجلس عمداء الجامعة الأردنية في جلسته لهذا اليوم الاثنين، برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الكريم القضاة، رئيس الجامعة، مراعاة لأحوال طالبات السكنات الداخلية غير المسددات لرسوم السكنات للفصل الدراسي الثاني، السماح للطالبات بتقسيط المبالغ المترتبة عليهن بما يتناسب وأحوالهن المالية بالترتيب مع الدائرة المالية.

وقرر المجلس احتساب المادة المعادة ضمن أسس ناجح / راسب لجميع الطلبة وعلى نحو اختياري لمن يرغب، واستعدادًا لإجراء انتخابات اتحاد الطلبة على الفصل الدراسي الأول القادم قرر المجلس إيقاف قرار التمديد لاتحاد طلبة الجامعة الأردنية وذلك لزوال الأسباب الموجبة للتمديد، وبما يتيح للطلبة الراغبين بالترشّح تقديم أنفسهم من خلال برامج ونشاطات تخدم طلبة الجامعة ومجتمعها خلال الفترة القادمة. يشار إلى أن التمديد للمجلس جاء بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء وبقرار من الأستاذ الدكتور عبد الكريم القضاة رئيس الجامعة كونه صاحب الصلاحية بذلك وفقا للمادة (18/ح) التي نصت على “تكون مدة مجلس الاتحاد سنة واحدة من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، وللرئيس في حالة الضرورة تمديد مدة مجلس الاتحاد للمدة التي يراها مناسبة على ألا تزيد على سنة واحدة”. وقد جاء التمديد بعد تعذر إجراء انتخابات مجلس الاتحاد في موعدها في شهر نيسان الماضي. كذلك، فإن إنهاء مدة التمديد أو حلّ مجلس اتحاد الطلبة هو من صلاحيات مجلس العمداء وفقا للمادة (18/ط) وهذا ما مارسه مجلس العمداء اليوم.

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