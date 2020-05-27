“الأردنية” تقر خطتها التنفيذية للتعافي وإدامة الحياة في مواجهة كورونا

عمان – الغد- أقر مجلس عمداء الجامعة الأردنية الخطة التنفيذية للتعافي وإدامة الحياة في جلسته التي عقدها برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الكريم القضاة رئيس الجامعة، وأكد الدكتور القضاة أن الجامعة الأردنية وضعت هذه الخطة ضمن استجابة الدولة الأردنية المخطط لها والمنظمة للعودة للعمل واستكمال مسيرة العمل والبناء والعطاء رغم الظروف الدقيقة التي نمر بها في ظل وباء كورونا. وأضاف أن الخطة تميّزت بشموليتها وتفاصيلها التي تضع وتشترط متطلبات للوقاية والسلامة العامة للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين والتي تركز على التباعد الاجتماعي وارتداء مستلزمات الوقاية والسلامة الشخصية والعمل المؤسسي المستمر للمحافظة على نظافة المرافق والمباني وقاعات التدريس والمدرجات وعدم السماح بالتجمعات حفاظا على السلامة العامة.

وأشار الدكتور القضاة إلى أن الخطة التي أُقرّت تم إعدادها من قبل فريق متخصص من الخبراء في الجامعة ومستشفى الجامعة وراعت أفضل الممارسات العالمية في الوقاية والسلامة العامة في مواجهة خطر وباء كورونا. كذلك، أشار نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عمر الكفاوين رئيس اللجنة إلى أن الخطة جاءت لتضع الجامعة في أقصى درجات الاستعداد للعودة للعمل ومباشرة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين عملهم في الحرم الجامعي عندما تسمح الجهات الرسمية بذلك. ولفت الدكتور الكفاوين إلى أن الخطة وازنت بين إنجاز العمل بكفاءة ومهنية وبين المحافظة على سلامة أفراد مجتمع الجامعة. من جهة أخرى، استعرض عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور محمد صايل الزيود أبرز مكونات الخطة، حيث أشار إلى أن الخطة وضعت اشتراطات تضمن سلامة أفراد مجتمع الجامعة وحددت أن الدخول للحرم الجامعي سيكون لمن يرتدي أدوات الوقاية والسلامة العامة، خاصة الكمامات. كما تضمنت الخطة تعقيم وتنظيف الأسطح بشكل دوري لكامل مباني ومرافق الجامعة التي ستستقبل الطلبة بما في ذلك القاعات والمجمعات التدريسية، وتطبيق علمي مدروس للتباعد الاجتماعي داخل القاعات الدراسية بحيث لا تقل المسافة بين كل طالب وزميله عن متر ونصف المتر وفقا لسعة القاعة الكلية. واشترطت تنظيم الجدول الدراسي بحيث يكون هنالك وقت فراغ مناسب بين المحاضرات لإتاحة الفرصة لعمال الجامعة للتنظيف ومسح الأسطح.

وأفردت الخطة مساهمة أساسية لاتحاد الطلبة والقوائم الطلابية والأندية الطلابية في التوعية والتثقيف بسبل الوقاية والسلامة الصحية وفي تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الحرم الجامعي كما أكدت أن يتولى الأمن الجامعي متابعة التزام الطلبة بقواعد الصحة والسلامة العامة عند تواجدهم داخل المباني والقاعات والمجمعات التدريسية. وتضمنت الخطة العمل على التحول مباشرة في تقديم كافة المعاملات والخدمات والدفع لجميع الرسوم وكافة المعاملات والخدمات الكترونيا والتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة الأوبئة لأخذ عينات عشوائية من أفراد مجتمع الجامعة لغايات إجراء فحص كورونا، والتنسيق مع الجهات المعنية الرسمية ومستشفى الجامعة الأردنية للتعامل المباشر مع أي حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وأن تتولى دائرة خدمات الغذاء والتغذية متابعة التزام جميع العاملين في المطاعم والأكشاك وأماكن تقديم الخدمات على اختلافها للطلبة داخل الحرم الجامعي بمتطلبات الصحة والسلامة العامة. وتضمنت الخطة إسناد مسؤولية تنفيذ بنود الخطة لجميع العمادات والكليات والوحدات الإدارية والدوائر والمراكز في الجامعة كل حسب مجال عملها واختصاصها وبالتنسيق التام مع بعضها بعضًا لضمان النجاح التام في تطبيق كل بند من بنودها.