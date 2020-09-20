“الأردنية” تلتقي طالبتها المصابة بكورونا عبر أثير إذاعتها

عمان-الغد- أجرت إذاعة الجامعة الأردنية اليوم لقاء مع الطالبة المصابة بفيروس كورونا عبر أثير برنامج برج الساعة لأخذ المعلومة الصحيحة من أفواه أصحابها، سيما بعد ظهور إشاعات كثيرة حول إصابتها.

وأكدت الطالبة لإذاعة جامعتها أنها بصحة جيدة، رادعة كافة الإشاعات التي تحدثت عن مخالطتها لعدد كبير من الزملاء وموظفي الجامعة ودخولها عدد من الكليات والمباني، حيث إنها لم تقضِ في الجامعة أكثر من نصف ساعة جلست فيها بصحبة صديقات ثلاثة لها على أحد مقاعد شارع كلية اللغات الأجنبية.

وأوضحت الطالبة أنها وصديقاتها كن متخذات إجراءات السلامة والوقاية، من كمامات وقفازات، ولم يتجولن داخل الجامعة ولم يدخلن أي مبنى أو كلية، كما أنهن لم يتعاملن مع أي موظف، أو زملاء لهن على الإطلاق.

وجاء هذا اللقاء لتطمئن الجامعة على طالبتها وحقيقة ما تم تداوله من جهة وتأكيدا على ما ورد في تصريح لمدير الرعاية الصحية في الجامعة الدكتور نايف العبداللات كشف خلاله عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الجامعة لطالبة قدمت إليها الأربعاء الماضي، وأوضح في حديثه عن الموضوع ما أشارت له الطالبة في لقائها عبر أثير الجامعة.