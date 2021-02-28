“الأردنية” تمنع طلبة التعلم عن بُعد من دخول الجامعة

عمان- أعلنت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية اليوم الاحد، أنه واعتبارا من اليوم لن يسمح لأي طالب بدخول الحرم الجامعي، مالم يكن لديه محاضرات وجاهية، بمن فيهم طلبة الدراسات العليا.

وقالت الجامعة في بيان اليوم، إن هذا القرار يأتي تطبيقا لأوامر الدفاع الصادرة عن رئاسة الوزراء، والتي أقرّت أن التعليم في غالبيّته عن بُعد، إلا بعض المحاضرات المقرّر دراستها عمليا في الجامعة وبعض المختبرات.

وأضافت أن جميع خدمات مكتبة الجامعة متوفرة إلكترونيا عبر بوابتها، مهيبة بالطلبة ضرورة الالتزام بهذا القرار حفاظا على صحتهم والمجتمع بأكمله.

يذكر أن اليوم الأحد هو أول أيام الفصل الدراسي الثاني في الجامعة الأردنية.-(بترا)