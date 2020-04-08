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“الأردنية” توفر حزم إنترنت مجانية لطلبتها

منذ 3 ساعات
مدخل الجامعة الأردنية الرئيس-(أرشيفية)

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عمان- أعلنت الجامعة الأردنية اليوم الاربعاء، عن توفير حزم انترنت لنحو 20 ألف من طلبتها وعلى نفقتها؛ لتمكينهم من الوصول إلى منصات التَّعلم الإلكتروني.

وقالت الجامعة في بيان صحفي، ان هذا القرار جاء استجابة للظروف الطارئة التي يعيشها الأردن بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ودعما للطلبة لتمكينهم من الوصول إلى منصات التعلم الإلكتروني لمختلف المواد والدرجات العلمية.

يذكر ان هذه الحزم شملت جميع الطلبة المشتركين مع شركات الاتصالات كافة، وممن لم تسمح ظروفهم بمتابعة تعلمهم الإلكتروني لمحدودية حصولهم على حزم إنترنت. — (بترا)

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