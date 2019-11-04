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الأردنية ضمن أفضل 10 جامعات عربية بتصنيف “كيو أس”

منذ 3 ساعات
طلبة داخل الجامعة الأردنية - (أرشيفية)

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عمان – الغد- صنفت مؤسسة “كيو أس” التي تعد من أهم الجهات العالمية في تصنيف الجامعات، الجامعة الأردنية ضمن قائمة أفضل عشر جامعات عربية لدى تصنيفها للعام٢٠٢٠.

وحلت الجامعة في المركز الأول محليا والعاشرة عربيا، وحققت الجامعة نتائج متميزة في معظم معايير التصنيف وهي: السمعة الأكاديمية (٩٨.٣%)، والسمعة التوظيفية للخريجين (٩٨.٢%)، ونسبة حملة الدكتوراه (١٠٠٪)، والتشبيك الدولي في البحث العلمي (٩٦%) وتأثير الموقع الإلكتروني (٩٦.٩٪).

وتأتي أهمية هذا التصنيف للجامعات باعتبار أن مؤشراته تعكس جودة البرامج الأكاديمية والبيئة التعليمية والبحثية ما يعزز عمليات التقييم والتطوير المستمرة في الجامعة الأم في ضوء استراتيجية الجامعة لمواصلة للريادة والتميز.

وبذلك تكون الجامعة الأردنية قد حصلت للمرة الخامسة على التوالي على هذا التصنيف من ضمن أوائل الجامعات عربية.

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