“الأردنية” ضمن أفضل 200 جامعة في العالم حسب تصنيف Golden University

عمان – الغد – حلت الجامعة الأردنية في المرتبة 151- 200 حسب تصنيف Times Higher Education (Golden Age University Rankings 2020) الصادر عن مؤسسة التايمز البريطانية.

و يرتكز هذا التصنيف الذي يصنف جامعات العالم التي تأسست خلال الأعوام من 1945 إلى 1967 على 13 مؤشرا للأداء، مقسمة إلى خمسة مجالات، أولها التعليم بنسبة(30٪)، ويعتمد على السمعة الأكاديمية للجامعة (15٪) ونسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس (4.5%)، ونسبة طلبة الدكتوراه إلى البكالوريوس(2.25٪)، وعدد الشهادات الممنوحة مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس (6%)، ودخل الجامعة (2.5%).

وأيضا يعتبر مجال البحث العلمي ثاني هذه المجالات بنسبة (30٪): ويعتمد على السمعة البحثية بنسبة (18٪)، والدخل المتأتي من البحث العلمي (6٪)، وعدد الأوراق البحثية المنشورة لكل عضو هيئة تدريس في قاعدة سكوبس (6٪).

أما المجال الثالث فيعنى بالاستشهادات البحثية بنسبة (30٪) وهي تتمثل بعدد الاستشهادات التي تحصل عليها الجامعة من بحوثها المنشورة في قاعدة سكوبس.

فيما يتعلق المجال الرابع بالبعد الدولي ونسبته (7.5٪) معتمدا على نسبة الطلبة الأجانب التي تمثل (2.5%)، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب (2.5%)، والتعاون الدولي في مجال البحوث العلمية (2.5%).

ووصولا إلى المجال الخامس الذي يندرج ضمن مؤشرات الأداء في هذا التصنيف فيعتمد على قياس الدخل الناتج عن التعاون مع القطاع الصناعي بوزن يكافئ (2.5%).

إلى ذلك، أشار رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة إلى أهمية مواصلة العمل والعطاء بجد واجتهاد لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة المتمثلة ببقاء أم الجامعات منبرا علميا فكريا ذا اتساع عالمي على مدى الأيام والسنوات القادمة.