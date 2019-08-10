الأردنية غرندوقة تحصد الجائزة العالمية للهندسة المعمارية لعام 2019

عمان-الغد- حصلت المهندسة هدى زيد غرندوقة من وزارة السياحة والآثار على الجائزة الاولى في مسابقة الملصقات العالمية للهندسة المعمارية لعام 2019 التي يرعاها الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين (UIA) بعد أن تقدمت للمسابقة بتصميمٍ حمل عنوان ” Architecture Housing for all” “العمارة … منزل وسكن للجميع”.

و ضمّت لجنة التحكيم مندوبين من روسيا والولايات المتحدة وزيمبابوي وقد اختاروا تصميم غرندوقة من بين اكثر من 100 تصميم فيما سيعتمد التصميم كهوية مرئية رسمية لجميع البرامج المتعلقة باليوم العالمي للهندسة المعمارية في جميع أنحاء العالم في شهر أكتوبر.

وقالت لجنة التحكيم في قرارها الذي حظي بإجماع الأعضاء أن إختيار المربع الذي يعتبر أبسط شكل هندسي موجود في تصميم غرندوقة الفائز، يعكس المساواة والإنسانية والاستقرار والصدق والثقة والانتماء للأرض والمكان كما تم إختيار التوزيع الباراميتري (الحركي) للعديد من المربعات بأحجام مختلفة ليعكس الحياة والطبيعة مما يعطي نمطًا صديقًا للبيئة.بالإضافة إلى إبراز دور ومسؤوليات المعماريين في خلق المأوى المناسب لجميع أفراد المجتمع، وترميم وصيانة المباني التراثية والحفاظ على حضارة الشعوب.