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الأردنية: لا قرار برفع الرسوم

منذ 31 دقيقة
مدخل الجامعة الأردنية الرئيس-(أرشيفية)

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عمان- الغد- اتخذت الجامعة الأردنية أكثر من 46 إجراء لضبط النفقات لم يكن من ضمنها أي قرار يمس رسوم الطلبة.
وبينت أن ما ينشر حول وجود لجنة لرفع الرسوم غير صحيح وبأن اللجنة المشكلة بقرار مجلس العمداء رقم (366/2020) بتاريخ (01/06/2020) جاءت لدراسة أسعار البرامج الدراسية لجعلها منافسة مع ما هو مطروح في الجامعات الأخرى من برامج، وقد يتضمن ذلك خفض سعر هذه البرامج وهذا لن يتأتى إلا من خلال دراسة علمية مستفيضة.

وعليه فإن، ما يشاع حول هذا الموضوع غير دقيق، كما أن أعداد الطلبة المسجلين في المواد الدراسية والمسددين للرسوم مطابق لمعدل التسجيل والتسديد للفصل الصيفي من العام الماضي.

ودعت الجامعة وسائل الإعلام جميعها إلى توخي الدقة والموضوعية فيما ينشر وأخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة الرسمية.

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