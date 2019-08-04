الأردنية لرياضة السيارات تصدر الترتيب العام لبطولة الدفع الرباعي المؤقت

عمان – الغد – أصدرت الأردنية لرياضة السيارات الترتيب العام المؤقت، لبطولة الأردن للدفع الرباعي للسائقين والمساعدين والفرق، بعد الجولة الثانية.

ويحتل خالد القرعان المركز الأول برصيد 47 نقطة لبطولة الأردن للدفع الرباعي للسائقين، ويحتل نديم سبانخ المركز الأول برصيد 38 نقطة للملاحين، فيما يحتل بي إم أس إف (فلسطين) المركز الأول برصيد 92 نقطة للفرق.

ويشير التقارب في النقاط بين السائقين والملاحين والفرق، إلى أن سباق الدفع الرباعي الثالث ينذر بمنافسة شديدة لنيل اللقب وإحراز نقاط ثمينة لإضافتها إلى رصيد السائقين والملاحين والفرق على سلم الترتيب العام.

الترتيب العام المؤقت للسائقين

– المركز الأول: خالد القرعان برصيد 47 نقطة.

– المركز الثاني: أحمد الشاكر برصيد 38 نقطة.

– المركز الثالث: يحيى صوبر برصيد 25 نقطة.

– المركز الرابع: عماد أبو دبور (فلسطين) برصيد 23 نقطة.

– المركز الخامس: وسيم أبو جابر برصيد 23 نقطة.

– المركز السادس: غيث القبطي برصيد 20 نقطة.

– المركز السابع: خليل الراجبي (فلسطين) برصيد 18 نقطة.

– المركز الثامن: توفيق حريز (فلسطين) برصيد 16 نقطة.

– المركز التاسع: هيثم العبادي برصيد 14 نقطة.

– المركز العاشر: وسام خليلية (فلسطين) برصيد 14 نقطة.

– المركز الحادي عشر: علاء غوناجوق برصيد 13 نقطة.

– المركز الثاني عشر: محمد المعيوي برصيد 12 نقطة.

– المركز الثالث عشر: طارق شاهين برصيد 11 نقطة.

الترتيب العام المؤقت للملاحين

– المركز الأول: نديم سبانخ برصيد 38 نقطة.

– المركز الثاني: فيصل أبو طالب برصيد 26 نقطة.

– المركز الثالث: ضرغام رستم برصيد 25 نقطة.

– المركز الرابع: أحمد أبو دبور (فلسطين) برصيد 23 نقطة.

– المركز الخامس: محمد الكسبي برصيد 23 نقطة.

– المركز السادس: آية قرعان برصيد 22 نقطة.

– المركز السابع: صبحي تميمي برصيد 20 نقطة.

– المركز الثامن: مروان الشريف (فلسطين) برصيد 18 نقطة.

– المركز التاسع: عدي حريز (فلسطين) برصيد 16 نقطة.

– المركز العاشر: عهد صلاحات برصيد 14 نقطة.

– المركز الحادي عشر: عيسى زينة (فلسطين) برصيد 14 نقطة.

– المركز الثاني عشر: حسام العجوري برصيد 13 نقطة.

– المركز الثالث عشر: ثائر حلايقة (فلسطين) برصيد 12 نقطة.

الترتيب العام المؤقت للفرق

– المركز الأول: بي إم أس إف (فلسيطن) برصيد 92 نقطة، (خليل راجبي وتوفيق حريز وطارق شاهين وعماد أبو دبور ووسام خليلية ومحمد معيوي وصلاح عمران وبهاء داغر).

– المركز الثاني: فريق نشامى الأردن برصيد 88 نقطة، (خالد القرعان وأحمد الشاكر وأحمد الخطيب ومعتز سليمان وإيهاب دياب).

– المركز الثالث: فريق أديغا، برصيد 69 نقطة، (يحيى صوبر وعلاء غوناجوق ووسيم أبو جابر، زاور بيك جانبيك، إيهاب علان).

– المركز الرابع: فريق لاند روفر برصيد 46 نقطة، (هيثم العبادي وسامي مسر كي وغيث القبطي وحمزة تيمور و ومعن النهار).

– المركز الخامس: فريق ادفنشر برصيد 18 نقطة، (رعد أزماف وفارس نفش وإبراهيم الكباري وجهاد العدوان).

– المركز السادس: فريق نشامى الكفرين، برصيد 12 نقطة، (محمد مصابيح وصهيب البدور وراكان الثوابي وعبد الله حيمور وزكريا مصباح).

– المركز السابع: فريق أهل العزم برصيد 6 نقاط، (عبداللطيف سمعان وخليل البلوي ووليد مهيارات وأمين أبو عبيد وجعفر سليحات).

– المركز الثامن: فريق سوزوكي برصيد 6 نقاط، (معاذ سليحات وناصر ميادمة ومحمد الزعبي ومحمد أبو عواد وثابت مهيرات).