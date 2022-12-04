الأردنية لرياضة السيارات تصدر الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات الدرفت 2022

عمّان – الغد – أصدرت الأردنية لرياضة السيارات الترتيب العام الرسمي لبطولة الأردن لسباقات الدرفت – الإنجراف 2022، وأعلنت عن فوز المتسابق أحمد دحام بلقب البطولة، وحراز المتسابق صهيب البكار المركز الثاني، وتحقيق المتسابق مؤيد يوسف المركز الثالث.

وضمت البطولة 4 جولات، وللمرة الأولى اقيم منهما سباقين “تاندوم” ، واقيمت كافة الجولات في ساحة الصيانة في البحر الميت، وكان قد شارك في سباقات العام 2022 متسابقون من الأردن وفلسطين والامارات ، وسوريا، وعُمان ، ولبنان ، والسعودية ، والباكستان ، وقطر والعراق، بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات، وبرعاية شركة زين الأردن .

وفاز المتسابق محمد نوفل في الجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات الدرفت، وفاز أحمد دحام في الجولتين الثانية والثالثة (تاندم)، وفاز المتسابق عبد الله حمادة في الجولة الرابعة.

الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات الدرفت 2022

المركز الأول: المتسابق أحمد دحام برصيد 114 نقطة.

المركز الثاني: المتسابق صهيب البكار برصيد 114 نقطة.

المركز الثالث: المتسابق مؤيد يوسف برصيد 108 نقطة.

المركز الرابع: المتسابق محمد نوفل برصيد 89 نقطة.

المركز الخامس: المتسابق سهيل الأصبح (فلسطين)، برصيد 77 نقطة.

المركز السادس: المتسابق عبد الله حمادة برصيد 69 نقطة.

المركز السابع: المتسابق عثمان التكريتي برصيد 67 نقطة.

المركز الثامن: المتسابق أحمد الجبالي برصيد 65 نقطة.

المركز التاسع: المتسابق أنس الحلو برصيد 52 نقطة.

المركز العاشر: المتسابق رأفت هارون برصيد 52 نقطة.

المركز الحادي عشر: المتسابق ناصر الحربلي (الإمارات) برصيد 46 نقطة.

المركز الثاني عشر: المتسابق مجاهد البيتموني برصيد 38 نقطة.

المركز الثالث عشر: المتسابق عصام الجمل برصيد 38 نقطة.

المركز الرابع عشر: المتسابق محمد كعوش برصيد 38 نقطة.

المركز الخامس عشر: محمود شداد برصيد 34 نقطة.