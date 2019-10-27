الأردنية لرياضة السيارات تصدر تعليمات سباق السرعة الخامس – فيديو

عمان – الغد – أصدرت الأردنية لرياضة السيارات اليوم الأحد تعليمات (الجولة الخامسة “سباق القوة” والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة) التي تنطلق يوم 8 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في حلبة نادي السيارات الملكي، وستشعل أجواء المنافسات والقمة الكبيرة منتظرة لنيل لقب السباق ولن تكون المنافسة سهلة، بين المتسابقين بعد أن وصلت ذروتها في السباقات الماضية، وذلك لتعزيز رصيدهم من النقاط في بطولة الأردن لسباقات السرعة.

وحسب التعليمات التكميلية للسباق، يغلق باب الستسجيل للسباق يوم الأربعاء 6 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ، وتتم من الساعة 2 عصرا إلى الساعة 3 عصرا يوم الخميس 7 من نفس الشهر ، عملية التدقيق الإداري والتوثيق وتوزيع أرقام المتسابقين وتوزيع مخطط مسار الطريق في نادي السيارات الملكي، وبالفترة من الساعة 2.30 عصرا إلى الساعة 4.30 عصرا من ذات اليوم سيتم إجراء عملية الفحص الفني في مركز التدريب في نادي السيارات الملكي، وسيتم عند الساعة 5.30 مساء الإعلان عن قائمة المشاركين والتصنيف النهائي للمصرح لهم بالتسابق.

هاجس نيل اللقب

يتمحور هدف المتسابقين حول لقب السباق ولعل التحدي الكبير في الفئات سيكون الأقوى بين المتسابقين، وسط دعم ومؤازرة عشاق “رياضة المحركات”، ويتكون السباق من جولتين وجولة ثالثة لأفضل 15 نتيجة يحققها السائقون في الجولتين الأولى والثانية.

ويتصدر حسام سالم الترتيب العام للبطولة بعد السباق الرابع برصيد برصيد 113 نقطة، ويحتل غيث الوريكات المركز الثاني برصيد 88 نقطة، ويحتل مصطفى عطاري المركز الثالث برصيد 62 نقطة.

ويتصدر حسام سالم الترتيب العام لبطولة الدفع الرباعي بعد السباق الرابع برصيد 120 نقطة، ويحتل غيث الوريكات المركز الثاني برصيد 102 نقطة، ويحتل مصطفى عطاري المركز الثالث برصيد 84 نقطة، ويتصدر شاكر جويحان الترتيب العام لبطولة الدفع الخلفي بعد السباق الرابع برصيد 92 نقطة ، ويحتل سالم طعيمة المركز الثاني برصيد 86 نقطة، فيما يحتل محمد نقاوة المركز الثالث برصيد 81 نقطة ، ويتصدر أحمد جانخوت الترتيب العام لبطولة الدفع الأمامي بعد السباق الرابع برصيد 97 نقطة، ويحتل محمد العزة المركز الثاني برصيد 76 نقطة ويأتي سند الزعبي في المركز الثالث برصيد 75 نقطة.

اللجان العاملة في السباق

يشرف على سباق السرعة لجنة الحكام لجنة الحكام المكونة من يعقوب تابللو (رئيسا) وعضوي اللجنة ناديا شنودة وحسن علاء الدين ، ومدير السباق عمر زعرور ، وكبير المراقبين لؤي مرعي ومسؤولي السلامة عبد الله جانخوت وعبد الله القصص وضابط شؤون المتسابقين يمان أبو العدس، ومسؤول المضمار موسى حزينة، ومسؤول التسويق والإعلام داليا ناصر الدين، ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج ، ومسؤولو النتائج وسامر عبيدو ونرجس الشريدة وديما زراعيني وسامي عبيدو ومروة أبوبكر ويزن حسان ، ومسؤول نقطة البداية والنهاية محمد الشيخ، ومسؤولي التوثيق والسكرتاريا محمد شتيوي وأحمد أبو رصاع ومسؤول موقف الصيانة حمزة عثمان، ومسؤول العمليات محمد الدبوبي، ومسؤول الاتصالات إبراهيم جرادات ومسؤول التزويد فادي فلاس ، ومسؤولي دخول وخروج السيارات إلى المضمار حنا قبطي وأحمد الظاهر ، ومسؤول الفحص الفني باسم ترزي، ولجنة الفحص الفني المكونة من ناصر القدومي ومراد مراد وعيسى خير وماهر مراد وناتاشا دخقان وشرف المجالي وطارق مشربش ورائف جواهرية ورامز ترزي ورزان شرقاوي ورامي أبو طوق ومجدي مراد وحاتم المنير ويوسف الدعمة وسند حاكرون، والمسؤول المالي محمد السيد ومسؤول الأمن خليل السواعير، ومسؤول اللوازم رضا بكر.