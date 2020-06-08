الأردنية لرياضة السيارات تعلق استقبال المراجعين في مكاتبها

عمان – الغد – أكدت الأردنية لرياضة السيارات تعليق استقبال المراجعين في المكاتب حتى إشعار آخر وتطلب المراجعين التواصل مع ضابط شؤون المتسابق يمان أبو العدس، في حال وجود أي استفسارات محول رياضة السيارات، وذلك وفق شروط وزارة الصحة للتصدي لفيروس كورونا – كوفيد 19 ، لتطبيق أقصى معايير السلامة العامة لأسرة رياضة السيارات والموظفين العاملين في الأردنية لرياضة السيارات.

وكانت الأردنية لرياضة السيارات قد علقت أنشطتها حتى إشعار آخر في وقت سابق وقامت بالغاء باها الأردن العالمي، بسبب تفشي فيروس كورونا، وتتطلع إلى عودة أنشطة رياضة السيارات في القريب العاجل، كباقي الرياضات الأردنية.