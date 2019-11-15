الأردنية لرياضة السيارات تعلن أسماء الفائزين في بطولة الأردن لسباقات السرعة – فيديو

عمان – الغد – أعلنت الأردنية لرياضة السيارات رسميا عن أسماء الفائزين في الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات السرعة والدفع الرباعي والخلفي والأمامي، وشهدت البطولة اقامة 5 سباقات للسرعة .

واستطاع المتسابق حسام سالم نيل لقب بطولة الأردن لعام 2019 للمرة السادسة اضافة إلى نيله لقب الدفع الرباعي، فيما نال المتسابق شاكر جويحان لقب الدفع الخلفي، ونال أحمد جانخوت لقب الدفع الأمامي، وشهدت بطولة الأردن مشاركة عربية كان آخرها مشاركة المتسابق روجيه فغالي ونجله أليكس من لبنان في الجولة الأخيرة من البطولة، في حين شارك أبطال فلسطين في البطولة أمثال طارق صرصور وأحمد الحيح وجورج سعادة.

وتسدل الأردنية لرياضة السيارات الستار على أنشطتها للعام الحالي 2019، باقامة الجولة الخامسة من بطولة الأردن للدرفت في البحر الميت يوم الجمعة المقبل.

وفيما يلي الترتيب العام لبطولة الأردن لعام 2019 والدفع الرباعي والخلفي والأمامي:

الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات السرعة لعام 2019

المركز الأول: حسام سالم برصيد 143 نقطة.

المركز الثاني: غيث الوريكات برصيد 115 نقطة

المركز الثالث: مصطفى عطاري برصيد 83 نقطة.

المركز الرابع: إيهاب الشرفا برصيد 66 نقطة.

المركز الخامس: شاكر جويحان برصيد 61 نقطة.

المركز السادس: محمد تيسير برصيد 53 نقطة.

المركز السابع: خاتشيك شاديان برصيد 43 نقطة.

المركز الثامن: أمير ناصيف برصيد 40 نقطة.

المركز التاسع: فادي دهشان برصيد 38 نقطة

المركز العاشر: روجيه فغالي (لبنان) برصيد 37.5 نقطة.

المركز الحادي عشر: أمجد العناسوة برصيد 30 نقطة.

المركز الثاني عشر: سالم طعيمة برصيد 28 نقطة.

المركز الثالث عشر: رائد دهشان برصيد 24 نقطة.

الترتيب العام لبطولة الدفع الرباعي لعام 2019

المركز الأول: حسام سالم برصيد 153 نقطة.

المركز الثاني: غيث الوريكات برصيد 132 نقطة.

المركز الثالث: مصطفى عطاري برصيد 108 نقاط.

المركز الرابع: إيهاب الشرفا برصيد 98 نقطة.

المركز الخامس: محمد تيسير برصيد 78 نقطة.

المركز السادس: أمجد العناسوة برصيد 62.5 نقطة.

المركز السابع: أمير ناصيف برصيد 56 نقطة.

المركز الثامن: فادي دهشان برصيد 55 نقطة.

المركز التاسع: فراس الزعبي برصيد 44 نقطة.

المركز العاشر: محمد صبيحات برصيد 43 نقطة.

المركز الحادي عشر: عروة مدانات برصيد 41 نقطة.

المركز الثاني عشر: رائد دهشان برصيد 40 نقطة.

المركز الثالث عشر: روجيه فغالي (لبنان) برصيد 37.5 نقطة.

الترتيب العام لبطولة الدفع الخلفي لعام 2019

المركز الأول: شاكر جويحان برصيد 129.5 نقطة.

المركز الثاني: سالم طعيمة برصيد 113 نقطة.

المركز الثالث: جاد نباص برصيد 109 نقاط.

المركز الرابع: محمد نقاوة برصيد 81 نقطة.

المركز الخامس: طارق صرصور (فلسطين) برصيد 80 نقطة.

المركز السادس: علاء مسمار برصيد 71 نقطة.

المركز السابع: خاتشيك شاديان برصيد 64 نقطة.

المركز الثامن : جمال نقاوة برصيد 44 نقطة.

المركز التاسع: ضياء كرزون برصيد 33 نقطة.

المركز العاشر: راكان الزعبي برصيد 32 نقطة.

المركز الحادي عشر: عبد شيكاخوا برصيد 29 نقطة.

المركز الثاني عشر: بلال قبلاوي برصيد 27.5 نقطة.

المركز الثالث عشر: عامر موسى برصيد 25 نقطة.

الترتيب العام لبطولة الدفع الأمامي لعام 2019

المركز الأول: أحمد جانخوت برصيد 143.5 نقطة.

المركز الثاني: سند الزعبي برصيد 108 نقاط..

المركز الثالث : محمد العزة برصيد 100 نقطة.

المركز الرابع: أمجد الحوراني برصيد 94 نقطة.

المركز الخامس: عزت الجيلاني برصيد 71 نقطة.

المركز السادس: أحمد الحيح (فلسطين) برصيد 56 نقطة.

المركز السابع: جورج سعادة (فلسطين) برصيد 55 نقطة.

المركز الثامن: عاصم عارف برصيد 46 نقطة.

المركز التاسع: خالد جمعة برصيد 39 نقطة.

المركز العاشر: علي زوانة برصيد 37.5 نقطة.

المركز الحادي عشر: أحمد محمد برصيد 30 نقطة.

المركز الثاني عشر: مصطفى جمعة برصيد 28 نقطة.

المركز الثالث عشر: علي نصار برصيد 26 نقطة.