“الأردنية لرياضة السيارات” تعلن رزنامة الأنشطة للعام المقبل

عمان- أعلنت الأردنية لرياضة السيارات، روزنامة أنشطتها للعام المقبل، وتزخر بـ23 سباقا في مختلف السباقات، من أهمها سباق باها الأردن “بطولة كأس العالم للكروس كاونتري- باها”، و4 راليات محلية، إضافة إلى رالي الأردن الدولي و5 سباقات للسرعة “سبيد تيست”، و5 سباقات للكارتينغ لإعداد مزيد من الأجيال الواعدة في رياضة السيارات، لأن سباقات الكارتينغ تعد “المدرسة الأم” لرياضة السيارات، و4 سباقات للدرفت، و3 سباقات للدفع الرباعي وسباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان “الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط لتسلق المرتفعات”.

ونفذت الأردنية لرياضة السيارت خطتها الكاملة العام الحالي، وسط نجاحات حقيقية على أرض الواقع وسط ظروف اقتصادية صعبة تمر بها المنطقة.

ويتطلع أبطال الراليات المحليون والعرب والعالميون للتحليق في سماء الأردن ورم، من خلال منافسات رالي الأردن للشرق الأوسط للراليات، الذي يعد من أعرق الراليات في المنطقة، وباها الأردن- بطولة كأس العالم للكروس كاونتري- باها، فكلتا البطولتين لهما رونق خاص، وطبيعة تضاريسية مختلفة، ويتيح رالي الأردن للشرق الأوسط للمشاركين والمتابعين فرصة الاستمتاع بالأماكن الأثرية والدينية المحاذية للبحر الميت، فيما تستضيف رم “أرض المريخ” أصدقاء “علاء الدين في حرب النجوم” للمرة الثانية.

والأبطال المحليون والعالميون والعرب، عليهم تجهيز مركباتهم بالشكل المطلوب للمنافسة في باها الأردن 2020، في أجواء سحر وادي رم لاكتشاف ما تخبئه لهم طبيعة الصحراء في منظر فريد من نوعه، ومميز بالنسبة لطبيعة الأردن الصحراوية، والتي يغلب عليها لون الرمال الذهبية، وتمتاز بمساحات شاسعة من اللون الأرجواني.

كما يجسد باها الأردن- بطولة كأس العالم للكروس كاونتري- باها صورة مشرقة للأردن بجهود المتطوعين والكوادر العاملة في الأردنية لرياضة السيارات.

ويطمح الأردن بداية إلى تسويق النجاح وصولا لترويج الثقافة والسياحة الوطنية، كما أن الأردن لم يفوت فرصة تسويق نفسه عالميا؛ حيث إن سباق باها الأردن يعد ملتقى ومكانا مثاليا للتعبير عن روح الأردن في قلب السباقات العالمية.

بلقز يثني على الجهود

توجه المدير التنفيذي للأردنية لرياضة السيارات زيد بلقز، بالشكر إلى المتطوعين وكوادر الأردنية لرياضة السيارات، الذين بذلوا أقصى جهودهم من أجل تنفيذ روزنامة العام الحالي بشكل احترافي، أدى إلى إدارة دفة رياضة السيارات والوصول بها إلى أرفع المستويات العالمية والعربية والمحلية، والنجاحات المتتالية لم تكن لتتحقق لولا تضافر جهود العاملين والمتطوعين كافة في الأردنية لرياضة السيارات، كما خص بالشكر الجهات الداعمة الخاصة والعامة والصحافة والإعلام.

وأضاف: “تتناول استراتيجية رياضة السيارات الأردنية خطوات متقدمة في عالم المحركات؛ حيث إن ميدان رياضة السيارات في الأردن، يجذب اهتمام أهم شريحة في المجتمع وهي شريحة الشباب والقلب النابض للأردن، ونؤكد أهمية تنفيذ استراتيجية رياضة السيارات، ودعم الواعدين في سباقات الكارتينغ التي أثبتت فيها المتسابقون تميزههم في المحافل الدولية والعربية”.

وقال: “لقد سطر المتسابقون مراكزا متقدمة في السباقات العالمية، وبما أن سباقات الكارتينغ والراليات تشكلان مدرسة حقيقية لتخرج السائقين، فإن التطوير سيكون من مدرسة الكارتينغ والراليات، كما أننا نركز على إنجاح باها الأردن، وجذب أكبر عدد من السياح لمتابعة فعاليات السباق في منطقة وادي رم الخلابة، إضافة إلى رالي الأردن الدولي الذي يجمع أريج الذكريات وعبق الماضي الجميل وألق الحاضر وسباقات الدرفت والدفع الرباعي”.

وختم بلقز: “سيعمل الأردن من خلال كوادره المخضرمة على رفد رياضة السيارات في المنطقة إلى الأمام، والعمل على تنفيذ خطة رياضة السيارات الأردنية للعام المقبل وفق استراتيجية مُحكمة تهدف إلى رفع سمعة الأردن عاليا في المحافل كافة”.

الموسم ينطلق في شباط

ينطلق موسم رياضة السيارات الأردنية في شهر شباط (فبراير) المقبل، ووفق استراتيجية التطوير للعام المقبل، وستقام سباقات رياضة المحركات في حلبات عدة في عمان والبحر الميت وجرش “الرمان” ووادي رم والعقبة.

روزنامة رياضة السيارات

للعام 2020

– 21 شباط (فبراير): سباق الدفع الرباعي الأول.

– 6 آذار (مارس): الرالي الوطني الأول.

– 20 آذار (مارس): سباق الدرفت الأول.

– 3 نيسان (أبريل): سباق السرعة الأول.

– 10 نيسان (ابريل): سباق الكارتينغ الأول.

– 16 و17 و18 نيسان (ابريل): باها الأردن “الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للكروس كاونتري- باها”.

– 1 أيار (مايو): سباق الكارتينغ الثاني.

– 15 أيار (مايو): سباق الدرفت الثاني.

– 5 حزيران (يونيو): سباق السرعة الثاني.

– 12 حزيران (يونيو): سباق الكارتينغ الثالث.

– 19 حزيران (يونيو): سباق الدرفت الثالث.

– 10 تموز (يوليو): سباق الكارتينغ الرابع.

– 17 تموز (يوليو): سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان “الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط لتسلق المرتفعات”.

– 24 تموز (يوليو): سباق الدرفت الرابع.

– 7 آب (أغسطس): الرالي الوطني الثاني.

– 14 آب (أغسطس): سباق الكارتينغ الخامس.

– 28 آب (أغسطس): سباق الدفع الرباعي الثاني.

– 5 أيلول (سبتمبر): سباق السرعة الثالث.

– 24 و25 و26 أيلول (سبتمبر): رالي الأردن “الجولة الرابعة من بطولة الأردن للشرق الأوسط”.

– 9 تشرين الأول (أكتوبر): سباق السرعة الرابع.

– 23 تشرين الأول (أكتوبر): الرالي الوطني الرابع.

– 6 تشرين الثاني (نوفمبر): سباق الدفع الرباعي الثالث.

– 20 تشرين الثاني (نوفمبر): سباق السرعة الخامس.