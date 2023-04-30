الأردنية لرياضة السيارات تعلن عن تفاصيل رالي الأردن 2023

عمان-الغد- أعلنت الأردنية لرياضة السيارات، عن تفاصيل رالي الأردن 2023 (الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات)، والذي ستقام منافساته في الفترة من 18 إلى 20 أيار (مايو) المقبل، بدعم من شركة زين الأردن وشركة ماونتن ديو ومجموعة جرانتي للسياحة والسفر، وهلا وبلس اف ام.

وتضع اللجنة المنظمة والعاملة في رالي الأردن للشرق الأوسط، الرتوش الأخيرة استعدادا لانطلاق الرالي الذي يعد واحدا من أعرق الراليات في المنطقة، ويقام في البحر الميت وتعد مراحله من المراحل الشاقة والأكثر تحديا في بطولة الشرق الأوسط للراليات، كما أن الرالي يساهم في دعم الحركة السياحية من خلال المراحل التي تمر بأماكن أثرية ذات طابع تاريخي وديني.

ووفقا للتعليمات التكميلية لرالي الأردن للشرق الأوسط، يغلق يوم غد الثلاثاء التسجيل للرالي والإعلان عن قائمة المشاركين، ويقوم السائقون بعملية استطلاع مسار الرالي يومي 16 و17 أيار (مايو) المقبل، وسينطلق الرالي عند الساعة 5.30 مساء يوم الخميس 18 أيار (مايو) بانطلاق احتفالي، كما يعقد في نفس اليوم المؤتمر الصحفي.

وتبلغ مراحل الرالي 12 مرحلة خاصة تبلغ مسافتها 205.22 موزعة على يومي 19 و20 من ذات الشهر، وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 588.888 كم.

ومراحل الرالي يوم الجمعة الموافق 19 المقبل، هي يكرت 1و2 وتبلغ مسافتها (9.71 كم)، ونهر الأردن 1و2 وتبلغ مسافتها (40.79 كم) والمغطس 1و2 وتبلغ مسافتها (11.34 كم)، وتبلغ مسافة المراحل الخاصة لليوم الأول (123.68) كم، وتبلغ المسافة الإجمالية (333.30 كم).

ومراحل اليوم الثاني السبت الموافق 20 المقبل هي بحاث 1و2 ومسافتها (12.69 كم) وماعين 12 ومسافتها (17.00 كم) وسويمة 1و2 ومسافتها (11.08 كم)، وتبلغ مسافة المراحل الخاصة (81.54 كم) وتبلغ المسافة الإجمالية (255.58 كم).

ويؤهل رالي الأردن لبطولة الأردن للشرق الأوسط (فيا) للسائقين والملاحين، وبطولة الشرق الأوسط (فيا ميرك 2) للسائقين والملاحين، وبطولة الشرق الأوسط (فيا ميرك 3) للسائقين والملاحين، وبطولة الشرق الأوسط (فيا ميرك 4) للسائقين والملاحين، وبطولة الشرق الأوسط (فيا ميرك – جونيور) للسائقين.

وبعد المنافسة القوية التي شهدتها الجولتان الأولى والثانية في عُمان وقطر، يمتلك القطري ناصر العطية 54 نقطة في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للراليات بعد حصوله على المركز الثاني في رالي عمان والأول في رالي بلاده، ويتطلع لتحقيق لقبه السادس عشر في رالي الأردن، ومواكبة انتصاراته لتحقيق لقب بطولة الشرق الأوسط للمرة التاسعة عشرة، وأقرب المنافسين إليه الكويتي مشاري الظفيري والقطري ناصر خليفة العطية، وكلاهما متعادل في المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

كما يبلغ الفارق بين الظفيري ومواطنه يوسف الظفيري 15 نقطة في بطولة الشرق الأوسط (فيا ميرك2)، ويأتي الأردني شادي شعبان في المركز الثالث برصيد 36 نقطة.