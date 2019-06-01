الأردنية لرياضة السيارات تعلن عن فتح باب التسجيل لسباق الدرفت الثالث

عمان – الغد – أعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن فتح باب التسجيل لسباق الدرفت – ثالث جولات بطولة الأردن لسباقات الدرفت الذي سينطلق عند الساعة 5 مساء يوم الجمعة 14 حزيران (يونيو) الحالي، في حلبة سوفكس – ماركا بدعم من إطارات سيلفرستون.

وكانت الأردنية لرياضة السيارات قد أصدرت التعليمات التكميلية للسباق يوم الأحد الماضي.

ويتكون السباق من جولتين وجولة ثالثة وأخيرة لافضل 13 نتيجة يحققها السائقون في الجولتين الأولى والثانية.

وحسب التعليمات التكميلية للسباق سيتم عند الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء 12 حزيران (يونيو) الحالي، إغلاق التسجيل للمشاركين في السباق للرسوم العادية، وعند الساعة 3 عصرا للرسوم المضاعفة، ومن ثم سيتم عند الساعة الرابعة عصر ذات اليوم الإعلان عن قائمة المشاركين في السباق.

وستتم يوم الخميس بالفترة من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 5 مساء من الشهر نفسه عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام التسابق ومخطط المسار على المتسابقين في حلبة سوفكس – ماركا، وستجرى عملية الفحص بالفترة من الساعة 5.30 مساء إلى الساعة 7.30 مساء في ذات المكان، وسيتم عند الساعة 8 مساء الإعلان عن قائمة المشاركين المصرح لهم المشاركة في السباق، وسيغلق عند الساعة 8 مساء موقف الصيانة في حلبة سوفكس – ماركا.

وتم تحديد الفترة من الساعة 2 عصر يوم الجمعة 14 حزيران (يونيو) آخر موعد لدخول السيارات إلى موقف الصيانة في حلبة سوفكس – ماركا، والفترة من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 4.30 لتسجيل علامات السيارات المشاركة في السباق والفترة من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 4.30 عصر موعدا لاجتماع المتسابقين مع الحكام ومدير السباق والتدريب على المسار.

ويعد سباق الدرفت الثالث واحدا من السباقات الأكثر تشويقا على روزنامة سباقات الدرفت حيث سيتبلغ المنافسة ذروتها خلال السباق من قبل المتسابقين الأكثر طموحا لنيل اللقب وتعزيز مراكزهم في سلم الترتيب العام، وباب الصعود لمنصة التتويج سيكون مشرعا لنخبة المتسابقين، ومن المنتظر مشاركة متسابقين من الدول العربية في السباق.

اللجان العاملة في السباق

يشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من أنس بيشتو (رئيسا) والأعضاء على البلوشي وليث الشريف وسالم الدسوقي، ومدير السباق موسى حزينة وكبير المراقبين سامر عبيدو ضابط شؤون المتسابقين: يمان أبو العدس ومسؤولا السلامة عبدالله جانخوت وعبد الله القصص ومسؤول العمليات محمد الدبوبي، وضابطا الإتصالات مؤيد مكاوي وإبراهيم جرادات ومسؤول الفحص الفني باسم ترزي ولجنة الفحص الفني المكونة من ناصر قدومي ومراد مراد وعيسى خير وماهر مراد ونتاشا دخقان وشرف المجالي وطارق مشربش ورائف جوهري ورامز ترزي ورزان الشرقاوي ورامي أبو طوق ومجدي مراد وحاتم المنير ويوسف الدعمة، وسند حاكرون، ومسؤولي النتائج حسام المصري ونرجس الشريدة وسامي عبيدو وديما زراعيني ومروة أبو بكر ويزن حسان ومسؤولة التسويق والإعلام داليا ناصر الدين، ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج، ومسؤول نقطة البداية يعلن لاحقا، ومسؤول دخول وخروج السيارات للمضمار حنا قبطي والتوثيق الإداري محمد شتيوي ، ومسؤول التزويد فادي فلاس والمسؤول المالي محمد السيد ومسؤول الأمن خليل السواعير ومسؤول اللوازم رضا بكر