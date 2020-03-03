الأردنية لرياضة السيارات تعلن قائمة المشاركين في الرالي الوطني الأول

عمان – الغد – أعلنت الأردنية لرياضة السيارات قائمة المشاركين يوم أمس الثلاثاء في الجولة الأولى من بطولة الأردن للراليات المحلية التي تقام منافساته يوم الجمعة المقبل.

ويشارك في الرالي أبطال من الأردن وعُمان وتأتي مشاركة المتسابقين الأجانب في الرالي وفق التعليمات التي أقرها الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) والتي تمنح المتسابقين والملاحين الاجانب نقاط ضمن بطولة الأردن للراليات الأمر الذي يعطي البطولة قوة أكبر للمنافسة على لقب البطولة بين المتسابقين الأردنين والأجانب.

ووفق التعليمات التكملية للرالي تم تحديد اليوم الأربعاء موعدا لإجراء عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في الرالي، وعملية التدقيق الاداري في مركز التدريب بنادي السيارات الملكي في عمان.

وسيتدرب السائقون على مسار الرالي يوم غد الخميس.

وينطلق الرالي من موقف الصيانة في البحر الميت ويتكون الرالي من مرحل جبل نيبو 1و2 و 3 وماعين 1و2 وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 141.62 كم منها 62.96 مراحل خاصة ويعد مسار الرالي حصويا.

وهاجس السائقين بعد أن أنهوا استعداداتهم وتجهيز سياراتهم استعدادا لخوض منافسات الجولة الأولى من بطولة الأردن للراليات المحلية المنافسة القوية على لقب الرالي بين المتسابقين، كما يشارك في الرالي عدد مميز من متسابقي سباقات الدفع الرباعي.

المشاركون في الرالي

العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود على متن سيارة سوبارو إمبريزا إن 14، إيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن سيارة ايفو 9، شادي شعبان وملاحه إبراهيم شعبان على متن سيارة ايفو 9، طارق الطاهر وملاحه سامر عيسى على متن سيارة إيفو 6، يوسف الاسمر وملاحه نبيل كيال على متن سيارة سوبارو إمبريزا إن 11، زياد مقداد وملاحه عامر موسى على متن سيارة إيفو 7، أمجد العناسوة وملاحه أحمد الخطيب على متن سيارة ايفو 7، عاصم عارف وملاحه احمد جانخوت على متن سيارة رينو كليو آر اس، وسامي فليفل وملاحه أمير ناصيف على متن سيارة رينو كليو آر اس، الحسن الخطيب وملاحه فراس الموسى على متن سيارة تويوتا لاند كروزر اف جي، يحيى صوبر وملاحه عدنان بجانت حلا على متن سيارة تويوتا برادو.