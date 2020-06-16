“الأردنية لرياضة السيارات” تنظم كأس الأردن لسباقات السيارات الرقمية

عمان – الغد – تدخل الأردنية لرياضة السيارات عالم السباقات الرقمية من خلال كأس الأردن الأول بالتعاون مع “المركزية” وكلاء تويوتا في الأردن، وتتكون منافسات الكأس من 4 سباقات وسباق أخير يشارك فيه أفضل 13 متسابقا، ويضم كل سباق 13 متسابقا ويبلغ عدد المشاركين 52 متسابقا.

ويغلق باب التسجيل للمشاركة في السباق الأول يوم السبت 20 حزيران (يونيو) الحالي، وفي حال زاد عدد المشاركين على 52 مشاركا، سيتم عمل تصفيات للوصول بعدد المشاركين الى 52 مشاركا، وينطلق السباق الأول يوم الجمعة 26 حزيران (يونيو) الحالي، وتقام السباقات الرقمية تباعا كل يوم جمعة على حلبة مختلفة، وتقام تصفيات بين المتسابقين لبلوغ السباق النهائي الخامس يوم 24 تموز (يوليو) المقبل. وسيكون هذا الكأس برعاية المركزية- تويوتا، إطارات بريدجستون، حلبة منجا وهلا وبليس.

وكانت الأردنية لرياضة السيارات قد أصدرت تعليمات كأس الأردن الأول للسيارات الرقمية مطلع الأسبوع الحالي، ووفق التعليمات يتكون كل سباق من 4 سباقات تبدأ من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 12.30 ظهرا للفئة ايه 1 ومن الساعة 12.30 ظهرا الى الساعة 2 عصرا للفئة ايه 2 ومن ثم بالفترة من الساعة الثانية عصرا إلى الساعة 3 عصرا يدخل المشاركون في استراحة ومن ثم يعاودون المشاركة من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 4.30 عصرا للفئة 3 ومن ثم من الساعة 4.30 مساء إلى الساعة 6 مساء للفئة ايه 4.

ووفق تعليمات كأس الأردن الأول لسباقات السيارات الرقمية، يحصل صاحب المركز الأول على 25 نقطة وصاحب المركز الثاني على 20 نقطة وصاحب المركز الثالث على 18 نقطة وصاحب المركز الرابع على 16 نقطة، وصاحب المركز الخامس على 14 نقطة، وصاحب المركز السادس على 12 نقطة وصاحب المركز السابع على 10 نقاط وصاحب المركز الثامن على 8 نقاط وصاحب المركز التاسع على 6 نقاط وصاحب المركز العاشر على 4 نقاط.

وكانت الأردنية لرياضة السيارات قد نشرت على حسابتها على “تويتر” و”فيسبوك” فيديو توضيحيا حول كأس الأردن الأول لسباقات السيارات الرقمية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط الآتي: http://www.jodigitalmotorsports.com/

ومن المنتظر مشاركة أقوى متسابقي سباقات رياضة السيارات الأردنية، في الكأس الذي يتيح لبطل الأردن للسباقات الرقمية فرصة الفوز بسيارة توني كارت أر 401.

وتأتي فكرة إقامة كأس الأردن الأول لسباقات السيارات الرقمية، تماشيا مع تطلعات الاتحاد الدولي “فيا” في ظل تفشي فيروس “كورونا”، بأقل التكلفة والتركيز على إقامة مثل هذه البطولات لتنمية مواهب الواعدين.

وتغزو السباقات الافتراضية صالونات رياضة السيارات حول العالم، لتعويض إلغاء السباقات في ظل وضع متغير للغاية في “عالم المحركات” وتطورات متقلبة، ويتطلع الجميع إلى استئناف التقويم السنوي لرياضة السيارات العالمية في الوقت المناسب.

وفي الوقت ذاته، يتطلع منظمو سباقات الرياضة الميكانيكية إلى توفير سباقات بديلة كالرقمية، للبقاء على تواصل مع المتسابقين والمشجعين بعد أن أصاب الشلل أشهر بطولة العالم لرياضة السيارات.