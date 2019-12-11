“الأردنية لشركات التأجير التمويلي” تعقد ورشة “IFRS9”

عمان-قدمت الجمعية الاردنية لشركات التأجير التمويلي ورشة عمل في فندق فيرمونت عمان مع الخبير العالمي في شؤون التأجير التمويلي السيد شون هالاداي وذلك لمناقشة أبرز التطورات على المعيار المحاسبي العالمي IFRS9 وكيفية تطبيقه والعمل فيه في البنوك وشركات التأجير التمويلي في الأردن.

وافتتح الورشة الدكتور نبال فريحات رئيس الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي مدير عام شركة الأهلي للتأجير التمويلي وبحضور عدد من مديري وموظفي شركات التأجير في الأردن بالإضافة الى نخبة من موظفي البنك المركزي الاردني وشركات التدقيق الكبرى في الأردن.

خلال ورشة العمل قام أعضاء الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي بطرح عدد من الأسئلة والموضوعات المتعلقة بالمعيار المحاسبي العالمي IFRS9 والتي تم مناقشتها مع المحاضر شون هالاداي وبالمقابل كان هناك عدد من حالات للدراسة تم عرضها على الحضور ليتم مناقشتها ومشاركة وجهات النظر فيها من قبلهم.