“الأردنية للبيئة النوعية”.. نشر الوعي البيئي وتحقيق التنمية المستدامة

حابس العدوان – تسعى الجمعية الأردنية للبيئة النوعية، من خلال عدد من المشاريع والمبادرات، الى إحياء الموروث الشعبي والحفاظ على التنوع الطبيعي وتوفير الفرص الاقتصادية والتمكين الاقتصادي في منطقة الأغوار.

ويبين رئيس الجمعية هايل أبو يحيى، أن الهدف من تأسيس الجمعية هو النهوض بالمجتمع المحلي اقتصاديا وثقافيا، ونشر الوعي البيئي من خلال مشاريع ومبادرات نوعية تساعد الشباب والفتيات على الحصول على فرص عمل تسهم في زيادة دخل الأسرة، موضحا أن الجمعية عمدت الى انتهاج وسائل جديدة في العمل التطوعي والتنموي وإنشاء روابط مستدامة بين المجتمع والجهات الفاعلة في القطاع السياحي لتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.

ويؤكد أن الجمعية تولي الجانب البيئي أهمية كبيرة من خلال نشر الوعي البيئي وإقامة المشاريع التي تساعد على الحفاظ على البيئة وعناصرها من خلال تعميم فكرة الزراعة المستدامة والأحواض الغاطسة وإعادة تدوير المياه الرمادية بطرق بسيطة، لافتا الى أن الجمعية قدمت المساعدة لعدد من المدارس بإنشاء حدائقها الصديقة للبيئة، ما يسهم في توعية النشء بأهمية دوره في المحافظة على البيئة.

ويشير الى أن الجمعية تنظم سنويا دورات متخصصة في الزراعة العضوية لعدد من الطلبة من مختلف دول العالم تتناول طرق الزراعة العضوية بجانبيها النظري والعملي، مبينا أن الجمعية قامت بإنشاء نزل بيئي بتصاميم تراثية عصرية لخدمة الطلبة والزوار، ما يشكل عامل جذب سياحيا للمنطقة.

ويضيف أن الجمعية أطلقت العديد من المشاريع التي من شأنها المساهمة في تقديم العون المادي والمعنوي للمجتمع المحلي في مناطق لواء الشونة الجنوبية لكلا الجنسين، كمشاريع التدريب والتأهيل والتمكين الاقتصادي للأسر والتدريب على مهارات التسويق لمنتجاتهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مبينا أنه جرى عقد العديد من الدورات التدريبية كدورة تدريب الفتيات على فنون الخياطة الصناعية والتطريز وتوفير مشغل متكامل لمساعدتهن على العمل تحقيق دخل لأسرهن.

ويشير أبو يحيى الى أنه جرى عقد ورشات تدريبة لعدد من الشباب على مهارات النجارة وأساسياتها وتمكينهم من استخدام الأدوات كافة لمساعدتهم على إنشاء مشاريع خاصة بهم، إضافة الى تجهيز مشغل نجارة متكامل لخدمة أي شاب يرغب بالعمل في هذه المهنة، فضلا عن عقد دورة تدريب لعدد من الشباب والفتيات على تربية النحل ورعايته وإنتاج وقطف العسل واستنبات خلايا جديدة من الخلايا القديمة وتزويد المتدربين بخلايا نحل لمساعدتهم على بدء مشاريع خاصة بهم.