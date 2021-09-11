الأردنية للتصوير تنتخب هيئتها الإدارية

عمان- الغد- انتخبت الجمعية الأردنية للتصوير يوم امس الموافق 7/9/2021 هيئتها الإدارية برئاسة المهندس وائل حجازين وعضوية كل من رامز التميمي وحمزة الزيود وسعد ابراهيم وسامي الزعبي .

وأشرف على الانتخابات مندوب وزارة الثقافة الدكتور غسان طنش وقد أجريت الانتخابات في مقر الجمعية الكائن في الشميساني – العاصمة عمان .

يذكر أن الجمعية الأردنية للتصوير تأسست عام 1994 وساهمت في تطوير العديد من المصورين الأردنيين والعرب بمختلف محاور التصوير .

كما تضم الجمعية العديد من الحاصلين على جوائز عالمية ومصورين بمختلف المستويات.

وتؤكد الهيئة الإدارية المنتخبة بأن باب الجمعية مفتوح دائما لجميع الزملاء المصورين الهواة والمحترفين