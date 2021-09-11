الأردنية للتصوير تنتخب هيئتها الإدارية

عمان- الغد- انتخبت الجمعية الأردنية للتصوير يوم امس الموافق 7/9/2021 هيئتها الإدارية برئاسة المهندس وائل حجازين وعضوية كل من رامز التميمي وحمزة الزيود وسعد ابراهيم وسامي الزعبي .
وأشرف على الانتخابات مندوب وزارة الثقافة الدكتور غسان طنش وقد أجريت الانتخابات في مقر الجمعية الكائن في الشميساني – العاصمة عمان .
يذكر أن الجمعية الأردنية للتصوير تأسست عام 1994 وساهمت في تطوير العديد من المصورين الأردنيين والعرب بمختلف محاور التصوير .
كما تضم الجمعية العديد من الحاصلين على جوائز عالمية ومصورين بمختلف المستويات.
وتؤكد الهيئة الإدارية المنتخبة بأن باب الجمعية مفتوح دائما لجميع الزملاء المصورين الهواة والمحترفين
عمان- الغد- انتخبت الجمعية الأردنية للتصوير يوم امس الموافق 7/9/2021 هيئتها الإدارية برئاسة المهندس وائل حجازين وعضوية كل من رامز التميمي وحمزة الزيود وسعد ابراهيم وسامي الزعبي .