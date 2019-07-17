“الأردنية للسيارات” تفتح باب التسجيل لسباق الدرفت الرابع

عمان – الغد – أعلنت الأردنية لرياضة السيارات، عن فتح باب التسجيل لسباق الدرفت الرابع “سباق القوة”، الذي سينطلق عند الساعة 10 صباح يوم الجمعة 2 آب (أغسطس) المقبل، في حلبة مادبا وبدعم من إطارات سيلفرستون.

وكانت الأردنية لرياضة السيارات، أصدرت التعليمات التكميلية للسباق أمس ، ويتكون السباق من جولتين وجولة ثالثة وأخيرة لافضل 13 نتيجة يحققها السائقون في الجولتين الأولى والثانية.

وحسب التعليمات التكميلية للسباق، سيتم عند الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء 31 تموز (يوليو) الحالي، إغلاق باب التسجيل للمشاركين في السباق للرسوم العادية، وعند الساعة 3 عصرا للرسوم المضاعفة، ومن ثم سيتم عند الساعة الرابعة عصر ذات اليوم الإعلان عن قائمة المشاركين في السباق.

وتجري ما بين الساعة 4-5 من مساء يوم الأول من الشهر المقبل، عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام التسابق ومخطط المسار على المتسابقين، في حلبة مادبا، وستجري عملية الفحص بالفترة من الساعة 5.30 مساء إلى الساعة 7.30 مساء في ذات المكان، وسيتم عند الساعة 8.30 مساء ذات اليوم، الإعلان عن قائمة المشاركين المصرح لهم المشاركة في السباق، وسيغلق عند الساعة 8 مساء موقف الصيانة في حلبة مادبا.

وتم تحديد الفترة من الساعة 7 صباح يوم الجمعة 2 آب (أغسطس) المقبل، آخر موعد لدخول السيارات إلى موقف الصيانة في حلبة مادبا، والفترة الساعة 8 صباحا إلى الساعة 9.30 صباحا، لتسجيل علامات السيارات المشاركة في السباق، والفترة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 9.30 صباحا، موعدا لاجتماع المتسابقين مع الحكام ومدير السباق والتدريب على المسار.

ويعد سباق الدرفت الرابع، واحدا من السباقات الأكثر تشويقا على روزنامة سباقات الدرفت، حيث ينتظر أن تبلغ المنافسة ذروتها خلال السباق من قبل المتسابقين الأكثر طموحا لنيل اللقب، وتعزيز مراكزهم في سلم الترتيب العام، وباب الصعود لمنصة التتويج سيكون مشرعا لنخبة المتسابقين، ومن المنتظر مشاركة متسابقين من الدول العربية في السباق.

اللجان العاملة في السباق

يشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من أنس بيشتو (رئيسا) والأعضاء علي البلوشي وليث الشريف وسالم الدسوقي، ومدير السباق موسى حزينة وكبير المراقبين سامر عبيدو ضابط شؤون المتسابقين: يمان أبو العدس ومسؤولا السلامة عبدالله جانخوت وعبد الله القصص ومسؤول العمليات محمد الدبوبي، وضابطا الإتصالات مؤيد مكاوي وإبراهيم جرادات ومسؤول الفحص الفني باسم ترزي ولجنة الفحص الفني المكونة من ناصر قدومي ومراد مراد وعيسى خير وماهر مراد ونتاشا دخقان وشرف المجالي وطارق مشربش ورائف جوهري ورامز ترزي ورزان الشرقاوي ورامي أبو طوق ومجدي مراد وحاتم المنير ويوسف الدعمة، وسند حاكرون، ومسؤولي النتائج حسام المصري ونرجس الشريدة وسامي عبيدو وديما زراعيني ومروة أبو بكر ويزن حسان ومسؤولة التسويق والإعلام داليا ناصر الدين، ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج، ومسؤول موقف الصيانة لؤي مرعي، ، ومسؤولا دخول وخروج السيارات للمضمار حنا قبطي وأحمد الظاهر والتوثيق الإداري محمد شتيوي ، ومسؤول التزويد فادي فلاس والمسؤول المالي محمد السيد ومسؤول الأمن خليل السواعير ومسؤول اللوازم رضا بكر