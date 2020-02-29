“الأردنية للطيران” تفتتح خط دبي وتبدأ التشغيل إلى القاهرة من العقبة

عمان-أعلنت الشركة الأردنية عن افتتاح خط دبي بتسيير رحلتين أسبوعيا بشكل منتظم الى دبي يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع وبأسعار تشجيعية ومنافسة ابتداء من 03/03/2020 ، إضافة الى البدء بتشغيل خط العقبة – القاهرة اعتبارا من 29/03/2020 بواقع رحلتين اسبوعيا مع البدء بتشغيل رحلات عمان – العقبة بنفس التاريخ.

وسيتم تدشين الرحلة الأولى الى دبي وفق ما أعلنه نائب المدير العام للشؤون التجارية السيد اسامه قنطار بتاريخ 03/03/2020 الحالي، يأتي ذلك من ضمن سياسة الشركة لتوفير أقصى درجات الراحة والوقت للمسافرين ولتوسيع رقعة تشغيل شبكة خطوطها المنتظمة وكانت الشركة قد أدخلت إلى خطوطها طائرة حديثة من نوع ايرباص A330-200 في سعيها للتحديث والتطوير بما يتناسب وسياسة الشركة الساعية الى توفير أقصى درجات الراحة لمسافريها من ناحية الخدمات والوقت.

ومن الجدير بالذكر ان الشركة وباستمرار وبتوجيهات من رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الاردنية للطيران الكابتن محمد الخشمان تسعى إلى مواكبة التحديث والتطور الذي ينعكس ايجابا على مستوى الشركة ورغبات المسافرين وأكد قنطار بأن الشركة ستواصل النظر دائما ومتابعة متطلبات المسافرين بما يتلاءم وحاجتهم للخدمات مشيرا إلى أن الشركة في ظل الظروف الحالية والتراجع العالمي في الطلب على السفر حسب تقارير منظمة الاياتا فإنها بدأت التسويق بأسعار تشجيعية إضافة إلى مميزات المسافر الدائم على متن طائراتها بما في ذلك تذكرة مجانية للعائلات التي تقوم بشراء أكثر من 5 تذاكر في نفس الوقت على كافة الوجهات مشيرا إلى أن الشركة ومن خلال تشغيل خط العقبة القاهره ستقوم ايضاً بتشغيل رحلات بين عمان والعقبة بأسعار زهيدة تبدأ من 17 دينارا للمقطع الواحد مساهمة في تشجيع السياحة الداخلية والسفر إلى مدينة العقبة.

علما بأن شبكة خطوط الشركة المشغلة حاليا تشمل الرحلات السياحية إلى تركيا (مطار اسطنبول) وصبيحة والرحلات المنتظمة الى كل من (بغداد، شرم الشيخ، القاهرة، الكويت، الشارقة، جدة، المدينة المنورة، بيروت، دبي، العقبة، والقاهرة من العقبة )، وسيتم التشغيل الى كل من أنتاليا وطرابزون وبتومي في جورجيا خلال الأشهر القليلة القادمة.