“الأردنية للعلوم التربوية” تؤجل مؤتمرها الدولي السنوي الخامس

آلاء مظهر

عمان -قررت الجمعية الأردنية للعلوم التربوية، تأجيل مؤتمرها التربوي الدولي الخامس المقرر عقده في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في العقبة، حتى اشعار آخر.

و جاء تأجيل المؤتمر المزمع عقده بالتعاون مع الجامعة الأردنية قرع العقبة، تحت شعار “رؤى وافكار لقضايا ساخنة في قضايا التعليم العالي: الجامعات التربية نحو الريادة العالمية،

إلتزاماً بقرار مجلس الوزراء بايقاف جميع المؤتمرات المحلية والدولية في المملكة، في اطار الإجراءات الاحترازية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد في الاردن.

كما جاء قرار التأجيل بحسب بيان صحفي للجمعية اليوم، في ظل الظروف التي يمر بها العالم والمنطقة جراء انتشار فيروس كورونا وإلاجراءات الاحترازية التي اتبعتها كثير من الدول في منع السفر وإغلاق بعض المعابر الحدودية، ووضع قيود مشددة على حركة السفر والمسافرين.

واعربت الجمعية، عن تقديرها لجميع المشاركين في المؤتمر من الاردن ومختلف الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، ويزيد عددهم عن 150 باحثا واكاديميا ومتخصصا، مؤكدة حرصها على سلامتهم وانعقاد المؤتمر في ظروف صحية ملائمة.

وكانت الجمعية قد أكملت جميع استعداداتها لعقد المؤتمر العلمي المحكم والمصنف دوليا، ويتكون من 7 جلسات تناقش 41 بحثا متخصصا على مدى ثلاثة ايام، ويضاف الى سلسلة مؤتمراتها السابقة لبحث ملفات ساخنة في قضايا التعليم العام والجامعي و التعليم المهني والقضايا التربوية المختلفة.