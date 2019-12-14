“الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين” تطلق أياما طبية مجانية

عمان- نظمت الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين في مراكزها الصحية في كل من مخيم حطين/شنلر ومخيم غزة/جرش ومخيم الطالبية/زيزيا، أياما طبية مجانية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام وبالتزامن مع حملة (مستقبلنا بصحة أطفالنا)؛ حيث كان التركيز خلال هذه الأيام الطبية على علاج الأطفال من الأمراض الموسمية وبلغت نسبتهم 80 % من المرضى.

واشتملت الأيام الطبية، لثلاثة أيام، على معالجة 1200 مريض من خلال عيادات الاختصاص الموجودة في المراكز الثلاثة (الطب العام والطوارئ، النسائية، الأطفال، العيون، العظام، الجلدية، أنف وأذن وحنجرة، القلب والباطنية)، وبجانب فحص الطبيب المختص، تم أيضاً إجراء الصور الإشعاعية، والفحوصات المخبرية، والإجراءات الطبية داخل العيادات مثل صور الإيكو، كما تم توزيع الأدوية المجانية على جميع المرضى الذين راجعوا المركز.