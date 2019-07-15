“الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين” تطلق مشروع “لنجعل خطواتهم أفضل”

عمان- أطلقت الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين مشروع “لنجعل خطواتهم أفضل” عن طريق منصة نوى -إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد بالشراكة مع القطاع الخاص- لتغطية تكلفة أجهزة تصحيح ورك وتوفيرها للأطفال سكان المخيمات؛ حيث إن العديد من الأطفال يعانون من خلع الولادة، وبسبب عدم قدرة الأهل على توفير جهاز تصحيح الورك يتركون الأطفال بدون علاج، أو يلجؤون لاستخدام جهاز مستعمل مما قد يؤدي لنقل الأمراض الجلدية المعدية؛ حيث إن عيادات العظام تسجل ما يقارب 20 حالة خلع ولادة شهرياً في مركز الجمعية المتواجد في مخيم غزة/جرش ويسجل حالات عدة أيضاً في المراكز الصحية الأخرى للجمعية.

وقد تبرع العديد من أهل الخير لشراء الأجهزة من خلال منصة نوى ومن خلال مركز الاتصال، والأكشاك التابعة للجمعية في المستشفيات والمراكز التجارية، وتم الكشف عن الأطفال من قبل طبيب العظام المختص وعمل صورة أشعة لكل طفل في المركز الصحي التابع للجمعية في مخيم غزة/جرش وبشكل مجاني، وبناء على تشخيص كل طفل تم تركيب جهاز تصحيح الورك، كما سيتم متابعة الأطفال فيما بعد.

وتتقدم الجمعية بالشكر الجزيل للسادة المتبرعين عن طريق منصة نوى، وتسعى للوصول والتشبيك مع أكبر عدد ممكن من المتبرعين وأهل الخير من خلال منصة نوى للاستمرار بتوزيع الأجهزة بشكل مجاني حتى نهاية العام الحالي ولتطبيق مشاريع جديدة لتوفير الرعاية الصحية لأكبر عدد ممكن من سكان المخيمات في الأردن.