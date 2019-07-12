“الأردنية للماراثونات” تحتفل بالسباق الأول للسيدات

عمان – الغد – نظمت الجمعية الأردنية للماراثونات (رن جوردن)، الجمعة، أول سباق مخصص للسيدات “سامسونج سباق السيدات 2019” والذي أقيم برعاية الأميرة دانة فراس، وحمل شعار “أركضي عشانك”.

وشهدت النسخة الأولى من السباق، والذي أقيم بصبغة نسائية متكاملة، بحضور عدد من الشخصيات وعلى رأسهم الأميرة دانة فراس وعدد من كبار الزوار والحضور، إضافة إلى ناشطات من المجتمع المدني، فيما استضافت الجمعية الأردنية للماراثونات الفنانة الأردنية زين عوض لتحيي حفل الختام، والذي شهد حضور نحو 1000 مشاركة.

وإشتمل السباق في نسخته الأولى المنافسة ضمن فئتين، الأولى لمسافة 2.5 كم، والثانية لمسافة 5 كم، تشجيعاً للمراًة من كافة الفئات العمرية ومستويات اللياقة للإنضمام والمشاركة بأول سباق بعنوان “اركضي عشانك”، سواء كن محترفات، هاويات، رياضيات أو محبّات لرياضة المشي، ليحتفل بالمرأة الأردنية ويكون بمثابة مبادرة فريدة من نوعها لتمكين المرأة، تأكيدا على أهمية الرياضة في الحياة اليومية.

وتم الإعلان عن النتائج الرسمية للفائزات بالسباق، خلال الحفل الختامي الذي أقيم ولأول مرة مقابل ساحة مهرجان “صيف عمان” في حدائق الحسين، حيث قامت سمو الأميرة دانة فراس، ولينا الكرد المدير العام للجمعية الأردنية، ودانا دحبور من “سامسونج الكترونيكس المشرق العربي”ن بتتويج الفائزات في مختلف فئات السباق.

وهنأت المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات، لينا الكرد، الفائزات والمشاركات بهذا الحدث الرياضي الأول من نوعه، قائلة: “كلي فخر بهذا الانجاز الذي يحسب للجمعية الأردنية للماراثونات، بتنظيمها المميز الذي يعنى بتمكين المرأة والتركيز على انجازاتها في كافة الميادين”.

وشكرت الكرد، الأميرة دانة فراس على رعايتها السباق، وأشادت بالداعمين من المؤسسات الوطنية والشركات الخاصة، والإعلاميين الذين آمنوا برؤية الجمعية الأردنية للماراثونات.

النتائج الفنية

– سباق 2.5 كم، المركز الأول: هدى جعارات بزمن 10: 11 د، الثاني: مريم شعبان بزمن 25: 12 د، الثالث: آيات مصطفى بزمن 47: 13 د.

– سباق 5 كم فئة 12–18 عام، المركز الأول: لما المفلح بزمن 41: 21 د، الثاني: سوزان جعارات بزمن 03: 23 د، الثالث: تبارك جعارات بزمن 39: 23 د.

– سباق 5 كم فئة 19–30 عام، المركز الأول: هانويا حسب الله بزمن 09: 21 د، الثاني: صبرية المارادات بزمن 31: 22 د، الثالث: كارينا عثمان بزمن 59: 24 د.

– سباق 5 كم فئة أكبر من 30 عام، المركز الأول: شريفة السقا بزمن 57: 26 د، الثاني: غزلان كموني بزمن 38: 27 د، الثالث: ماري كوكس بزمن 44: 27 د.