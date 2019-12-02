” الأردنية للماراثونات” تدعم الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان في العقبة

عمّان – الغد – تحقيقاً لمعنى هدفها النبيل “اركض لغايات نبيلة” تعمل الجمعية الأردنية للماراثونات على تقديم الدعم للمؤسسات الخيرية المختلفة من خلال الفعاليات الرياضية التي تقيمها على مدار العام، وقد أعلنت أن الجمعية ستقدم الدعم للجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان في محافظة العقبة من خلال فعاليات أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر في يوبيله البرونزي.

ويهدف تعاون الجمعية الأردنية للماراثونات مع الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان لمساعدتهم ومد العون لهم من خلال إتاحة المجال للمشاركة في الفعاليات الرياضية المختلفة والتي لها دور كبير في رفع معنوياتهم، وإيماناً بالمسؤولية الاجتماعية قامت السيدة لينا الكرد المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات بلقاء عطوفة محمد الطورة مدير مديرية التنمية الاجتماعية العقبة بترشيح أحدى الجمعيات الخيرية الفاعلة في العقبة لغايات دعمها من ريع الماراثون بنسبة 20% من قيمة الاشتراكات التي يحققها أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر، حيث عبر الطورة عن امتنانه للجهود التي تقدمها الجمعية الاردنية للماراثونات وعلى مدار أعوام سابقة بالتعاون والشراكة مع مديرية التنمية في العقبة لترشيح الجمعيات داخل محافظة العقبة للاستفادة من الماراثونات التي تقام في العقبة.

وقد عبَرت لينا الكرد، المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات قائلةَ” “عاماً تلو عام، تؤكد الجمعية الأردنية للماراثونات في مسيرتها على تحقيق هدفها النبيل “اركض لغايات نبيلة”، حيث يسعدنا أن نعمل في الجمعية على إشراك كافة فئات المجتمع المحلي بجميع الأنشطة الرياضية التي نقوم بتنظيمها فنحن نؤمن بالأثر الفعال الذي تحدثه الرياضة في حياة الأفراد من ناحية جسمانية ونفسية، ونفتخر بأن نقدم الدعم للجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان وذلك إيماناً بالدور الذي يقدمونه لمساندة مرضى السرطان في مدينة العقبة”.

ومن الجدير ذكره أن أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر في نسخته الخامسة عشر سينطلق يوم الجمعة 6 كانون الأول في 3 سباقات رئيسية وهي: نصف ماراثون (21 كم) وهو الفعالية الأساسية، سباق 10كم (السباق الممتع) وسباق الأطفال (4كم)، حيث ستنتهي السباقات الثلاثة في ساحة ملعب تطوير العقبة.