“الأردنية للماراثونات” تستعرض تحضيرات “سامسونج ماراثون عمان”

عمان- الغد– أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات، خلال مؤتمر صحفي، عن استعدادها لإقامة سامسونج ماراثون عمان 2019، والذي سيقام في 11 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ليكون متزامنا مع احتفالات المملكة بعيد الجلوس العشرين لجلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.

وعقد المؤتمر برئاسة أمين عمان الكبرى د.يوسف الشواربة، الشريك الاستراتيجي للجمعية الأردنية للماراثونات، ومدير عام الجمعية الآنسة لينا الكرد، ومهند النابلسي، مدير دائرة العلاقات المؤسسية في سامسونج الكترونيكس المشرق العربي؛ الراعي الرسمي لسامسونج عمان ماراثون.

وتحدث الدكتور الشواربة عن أهمية سامسونج ماراثون عمان، بكونه الحدث الرياضي المميز الذي يجمع أكبر عدد من العدائين ليمارسوا رياضة الجري في قلب العاصمة عمان، بالإضافة إلى طابع الترويج السياحي الذي يضيفه الماراثون من خلال مساره المميز في قلب العاصمة والذي ينتهي في المدرج الروماني أحد الأماكن السياحية البارزة في عمان، بالإضافة إلى تثمينه جهود الجمعية الداعمة للمبادرات الإنسانية من خلال قيامها بالتبرع بـ20 % من ريع الماراثون.

ونوهت الكرد للدور الفعال الذي يقوم به سامسونج ماراثون عمان، ليكون منصة رياضية تعنى بكل ما يخص رياضة الجري تعمل على دعم القدرات الشبابية وتنمية المواهب الرياضية لتكون قادرة على المنافسة في المحافل الرياضية كافة.

وتطرق المؤتمر الصحفي للحديث عن الشراكة الممتدة مع سامسونج الكترونيكس والجمعية الأردنية للماراثونات والعلاقة الاستراتيجية التي تجمعها أيضاً مع أمانة عمان، والتي نتج عنها الحدث الرياضي الأكبر في عمان، والشراكة مع القطاع العام بأجهزته كافة ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى التحدث عن التطور الذي واكب الماراثون منذ إطلاقه قبل 11 عاما ليشهد تطورا بالمسار وفئات السباق وتغيير الطرق، وإنجازات الجمعية على صعيد النشاطات الخيرية التي تنبثق عن شعارها “الركض لغايات نبيلة”.

وقال مدير دائرة العلاقات المؤسسية في “سامسونج إلكترونكس المشرق العربي”، مهند النابلسي: “نفخر بالشراكة التي جمعتنا بالجمعية الأردنية للماراثونات والتي دخلت عامها العاشر، وبما تعنيه من مسيرة حافلة من العطاء والتعاون الفعال الذي نحرص ضمنه على تجسيد قيم المواطنة التي نتميز بها، بالإضافة لتجسيد أهدافنا الطموحة، والتي تتسق مع قيم وأهداف شركتنا الأم، والرامية لخلق القيم الاجتماعية إلى جانب خلق القيم الاقتصادية عبر نشاطاتنا وخدماتنا التي لا تقتصر على مجال أعمالنا الأساسي، والتي تمتد لتشمل نشاطاتنا وخدماتنا ذات الأبعاد التنموية، تنطوي على تأثيرات إيجابية تطال مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلية، والتي نحرص على أن تكون مستدامة من أجل البناء عليها وعلى النجاحات التي تحققت ضمنها عاماً بعد آخر”. وبين النابلسي أن رعاية “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” لماراثون عمّان للسنة العاشرة على التوالي، تؤكد حرص الشركة على تأدية واجباتها المجتمعية التي تضعها على عاتقها والتي تساند عبرها مختلف القطاعات والفئات المجتمعية التي يقف في مقدمتها قطاع الصحة والرياضة وفئة الشباب والنشء، مشيراً لدور الشركة المحوري في دعم الماراثون وتحويله لفعالية مهمة يتطلع إليها محبو رياضة الجري سنويا.

ويشمل سامسونج ماراثون عمان 3 سباقات مختلفة والتي تضم؛ سباق الـ42 فردي وتتابع، سباق نصف الماراثون 21 كم والتي ستنطلق جميعها في التوقيت نفسه عند تمام الساعة السادسة صباحا، وسباق الـ10 كم الذي سينطلق عند الساعة التاسعة صباحا من مقابل المركز الثقافي الملكي ويتميز بوجود منصات تشجيعية وترفيهية على امتداد خط سير السباق، فيما سيقام سباق الأطفال يوم الجمعة 4 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في حدائق الملك الحسين.