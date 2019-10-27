الأردنية نهى أبو يوسف تحقق المركز الأول في “نجوم العلوم” وتنتقل للمرحلة التالية

الدوحة- اجتازت الطبيبة الأردنية نهى أبو يوسف مرحلة جديدة في مشاركتها ببرنامج “نجوم العلوم” القطري الذي يبث على عدة قنوات عربية مساء كل يوم سبت.

ونجحت أبو يوسف في تحقيق المركز الأول بين خمسة مشاركين قدموا ابتكاراتهم في حلقة يوم أمس، ضمن مرحلة “نموذجة المنتج”، وتأهلت لمرحلة “اختبار المستخدم” التي ستنطلق الأسبوع المقبل.

وفي سياق سعيهم لبذل كل الجهود للتغلب على التحديات التي واجهتهم في مجال العلوم والابتكار، استعرض كل من نهى أبو يوسف وعبد الرحمن صالح خميس وحسام سمير ويوسف العزوزي وأنفال الحمداني، معارفهم وخبراتهم في مجال التصميم الصناعي أمام لجنة التحكيم، حيث تنطوي هذه المرحلة من المسابقة على تحديد وحلّ أي مخاوف هندسية.

وقد هيمنت الاختراعات الطبية على البرنامج، حيث تمكن أعضاء لجنة التحكيم من اختبار اللاصق المفعّل لجفن العين المغموشة، والذي اخترعته المتسابقة نهى أبو يوسف، وطرحوا عليها أسئلة حول وزن اللاصق وحجمه أثناء قيامهم بارتدائه، حيث استطاع هذا اللاصق، الذي يحفز العضلات المسؤولة عن إغلاق جفن العين لدى المصابين بشلل الوجه لجعل العين ترمش بشكل طبيعي بعد إصابتها بالغمش، وكسبت نهى استحسان لجنة التحكيم التي منحتها أعلى الدرجات. وقال مقدّم برنامج نجوم العلوم خالد الجميلي، “واجهت نهى صعوبات وضغوطات كأم وشابة طموحة في مجال العلم بشكل مشرف وضربت مثلا رائعا للمرأة العربية في مواجهتها للتحديات فهي تعتبر قدوة للفتيات والنساء اللواتي يخضن مجال العلم والاختراع”.

من جهته، قال عضو لجنة تحكيم البروفيسور عبد الحميد الزهيري، “إن الهدف الأهم لأيّ منتج هو إثبات نجاحه، كما أنه من المهم أيضًا أن يفهم المستخدمون ماهية التصميم وكيفية استعماله حتى يتمكنوا من استخدامه في حياتهم اليومية، وقد أثبت المخترعون المشاركون في الموسم الحادي عشر من البرنامج أنهم قادرون على تقديم تصاميم هندسية مميزة للتغلب على التحديات التقنية، إلا أنهم مطالبون بدءًا من هذه المرحلة بأن يثبتوا قدرتهم على تسويق منتجاتهم أيضًا”.

(بترا)