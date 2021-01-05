“الأردنية” و”الثقافة” تبحثان أوجه التعاون بشأن مئوية الدولة

عمان -الغد- التقى رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة في مكتبه أمس بأمين عام وزارة الثقافة الدكتور هزاع البراري لبحث سبل التعاون الممكنة في عدد من المجالات.

وناقش الجانبان عددا من السيناريوهات المتعلقة باحتفالات مئوية الدولة، ومدى إمكانية توظيفها بما يضمن نجاحها في ظل الظروف الراهنة التي تفرض على الجميع الالتزام بقواعد السلامة العامة.

وتطرق القضاة والبراري خلال حديثهما إلى ضرورة تطوير أطر التعاون بين الجامعة والوزارة في مجالات ثقافية مختلفة وتعزيز فكرة إنشاء برامج لا منهجية هادفة تخدم الطلبة وتنعكس آثارها بشكل إيجابي على المجتمع.