“الأردنية” والسفارة الإيطالية تبحثان سبل تعزيز التعاون بينهما

بحث رئيس الجامعة الأردنيّة الدكتور نذير عبيدات، اليوم الأربعاء، لدى لقائه السفير الإيطالي لدى المملكة لوتشيانو بيززوتي آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الأكاديمية والثقافية.

وعبّر عبيدات خلال اللقاء عن اعتزازه بمستوى التعاون بين الجامعة والسفارة الإيطالية، مشيرًا إلى عدد من مجالات التعاون التي تربط الجامعة مع مجموعة من الجامعات الإيطالية المرموقة يتمّ من خلالها تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

من جانبها، قالت عميدة كلية اللغات الأجنبية في الجامعة الدكتورة ناهد عميش إنّ الكلية، وبالتعاون مع السفارة، تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع الجامعات الإيطالية في برنامج اللغة الإيطالية المُوطّن في الكلية ضمن مجالات التبادل الطلابي.

بدوره، أعرب السفير بيززوتي عن سعادته لزيارة الجامعة، مشيدًا بمستوى طلبة قسم اللغة الإيطالية وتميزهم، ومشيرًا إلى عدد من الأنشطة الثقافية التي ستعقدها السفارة بالتعاون مع الجامعة في المرحلة المقبلة.