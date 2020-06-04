“الأردنية” والسفارة الهنغارية يوقعان اتفاقية تعاون علمي مشترك

عمان- الغد – استُكملت اليوم إجراءات توقيع اتفاقية تعاون علمي مشترك بين الجامعة الأردنية ووزارة الخارجية والتجارة الهنغارية بحضور السفير الهنغاري لدى المملكة تشابا تسيبره.

ونصت الاتفاقية التي وقعها كلًّا من رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة ونائب وزير الخارجية الهنغاري مارتُن شوبيرل، على توسيع نطاق التعاون بين الطرفين في مجالات تبادل أعضاء هيئة التدريس وتبادل الطلبة وتعزيز جهود البحث العلمي.

وعقب توقيع الاتفاقية أكد القضاة عمقَ ومتانةَ العلاقات الأردنية الهنغارية التي ألقت بنتائجها الإيجابية على مختلف الصعد، خاصة الأكاديمي منها، مشيرا إلى ما تقدمه الحكومة الهنغارية للأردن من خدمات ترفد قطاع التعليم العالي الأردني، مثل تنشيط برامج التبادل الطلابي والأكاديمي والمنح التي تقدمها الحكومة الهنغارية للطلبة الأردنيين.

بدوره بّين “تشابا”، جاهزية حكومة بلاده ومؤسساتها التعليمية لمواصلة الجهود في توثيق عرى التعاون مع الجامعة الأردنية، التي تحتل مكانة مرموقة في المنطقة وتحرص على مواكبة كل ما هو جديد ومتطور ومن شأنه الارتقاء بمنظومتها التعليمية والعلمية.

حضر توقيع الاتفاقية الملحق الثقافي في السفارة إيفا لداني، ونائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور أحمد مجدوبة، وعميد كلية اللغات الأجنية الدكتور تركي بني خالد، ومديرة وحدة الشؤون الدولية في الجامعة الدكتورة هديل الياسين، ومديرة الإعلام والعلاقات العامة الدكتورة ماجدة عمر.