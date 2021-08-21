“الأردنية والعلوم التطبيقية والهاشمية” تسيطر على “طاولة الجامعات”

محمد عمّار

عمان – ظفر فريق الجامعة الأردنية للطالبات، بلقب الفردي والفرق لبطولة الجامعات بكرة الطاولة، التي أقيمت أول من أمس في صالة جامعة عمان الأهلية، والتي جرت بالتنسيق بين الاتحاد الجامعي وإتحاد كرة الطاولة، فيما فاز فريق الجامعة الهاشمية بلقب فرق الطلاب وجامعة العلوم التطبيقية بفردي الطلاب، وجاءت النتائج الفنية على النحو الآتي:

فردي الطلاب

فاز بالميدالية الذهبية خالد باسم (العلوم التطبيقية) بعد فوزه على محمد بني سلامة (الهاشمية) بنتيجة 3-1، وفاز بالميدالية البرونزية حسن الحوراني (الأردنية) ومالك ماجد (العلوم الإسلامية)، وكان باسم قد تغلب في الدور ربع النهائي على عمر باكير (آل البيت) بنتيجة 3-0، وعلي أنس باكير (العلوم والتكنولوجيا) بذات النتيجة.

فرق الطلاب

وفي أقوى مباريات البطولة، فاز فريق الجامعة الهاشمية بلقب الطلاب، بعد فوزه في النهائي على جامعة العلوم التطبيقية 3-2، فيما فاز بالبرونزية فريقا مؤتة، الذي خسر أمام الهاشمية في نصف النهائي 0-3 والأردنية الذي خسر أمام العلوم التطبيقية 1-3، وكان فريق الهاشمية قد تغلب في نصف النهائي على جامعة مؤتة 3-0 والعلوم التطبيقية على الجامعة الأردنية 3-1، وكان فريق الهاشمية قد تغلب في ربع النهائي على العلوم والتكنولوجيا 3-1، وتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بالدور الأول بفوزه على اليرموك 3-0، وعلى جامعة الأميرة سمية وآل البيت وبذات النتيجة.

فردي الطالبات

فازت بالميدالية الذهبية اللاعبة يارا وائل (الأردنية) بعد تغلبها في النهائي على هبة الله المجالي (العلوم التطبيقية) بنتيجة 3-0، فيما فازت بالبرونزية ندى النجداوي (البلقاء التطبيقية) وماريا الرشدان (العلوم والتكنولوجيا)، وكانت يارا قد تغلبت على ندى النجداوي 3-1 في الدور نصف النهائي، كما تغلبت يارا وائل على سلسبيل غسان (الحسين بن طلال) بنتيجة 3-0.

فرق طالبات

فاز بالميدالية الذهبية فريق الجامعة الأردنية بعد فوزه في النهائي على العلوم والتكنولوجيا بنتيجة 3-0، وفي نصف النهائي تغلبت على اليرموك 3-1، فيما تغلب فريق التكنولوجيا على العلوم التطبيقية 3-1، وكان فريق الأردنية قد تصدر مجموعته الأولى في الدور الأول على حساب جامعة العلوم التطبيقية وجامعة الزرقاء الخاصة.

وفي ختام البطولة، قام مندوب رئيس الاتحاد الرياضي الجامعي ورئيس جامعة عمان الأهلية الدكتور ساري حمدان؛ أمين سر الاتحاد الدكتور مصطفى العطيات بحضور رئيس اتحاد كرة الطاولة طارق الزعبي وعمداء شؤون الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عزيز العبادي، وجامعة العلوم التطبيقية الدكتور حسام الشروف بتتويج الفرق الفائزة وفق البروتوكول الصحي المعتمد.

بطولة سلة 3×3

تنطلق صباح يوم الأربعاء المقبل، في صالة جامعة عمان الأهلية، منافسات بطولة كرة السلة 3×3 والتي ينظمها الاتحاد الرياضي الجامعي.

ويشارك في منافسات الطلاب 17 جامعة، سيتم توزيع المشاركين فيها إلى 4 مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الثاني، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع ثاني الثالثة، ويلتقي متصدر الثالثة مع وصيف المجموعة الأولى، ويلتقي متصدر الثانية مع ثاني الرابعة، ومتصدر المجموعة الرابعة مع وصيف الثانية، وصولا للدور نصف النهائي والمشهد الختامي، الذي يقام مساء يوم الخميس المقبل، حيث سيتم عقبها توزيع الميداليات على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى وكأس البطولة للفريق الفائز باللقب.

وعلى صعيد منافسات الطالبات، يشارك بالبطولة 10 فرق سيتم توزيعها إلى مجموعتين، ويلتقي متصدر الأولى مع وصيف الثانية ومتصدر الثانية مع وصيف الأولى وصولا للمشهد الختامي للبطولة.

وكان الاتحاد الجامعي قد رصد مبلغ ألف دينار مكافآة مالية للفائز بالمركز الأول لفئتي الطلاب والطالبات، فيما سيتم تكريم الوصيف

بجوائز عينية.