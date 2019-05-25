“الأردنية” والهيئة الخيرية الهاشمية تبرمان اتفاقية تعاون في مجال خدمة المجتمع

عمان- الغد- أبرمت الجامعة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اتفاقية لتعزيز فرص التعاون بين الجانبين في مجال خدمة المجتمع.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة وأمين عام الهيئة أيمن رياض المفلح بحضور نائب الرئيس للتخطيط والتطوير والشؤون المالية الدكتور عماد صلاح ومديرة مركز تنمية وخدمة المجتمع الدكتورة رانية جبر ومديرة بنك الملابس الخيري روان مساعدة إلى إتاحة الفرص لطلبة الجامعة الأردنية للقيام بخدمة المجتمع في المجالات التي توفرها الهيئة والتي تنسجم مع غايات الجامعة والأسس المتبعة لديها.

ونصت الاتفاقية على تطوير مفهوم التطوع لدى الطلبة إلى جانب تدريبهم ورفع قدراتهم وتنمية مهاراتهم والاستفادة من طاقاتهم، وتلبية احتياجاتهم في البرامج المتوفرة والمنسقة بين الفريقين من الطلبة الراغبين بالخدمة في البرامج المتاحة، إضافةً للإعلان والترويج الإعلامي عن البرامج والحملات المختصة بخدمة المجتمع بالتنسيق المشترك بين الفريقين.

وتضمنت بنود الاتفاقية دعم فكرة إنشاء بنك ملابس داخل الحرم الجامعي وتزويده بما يلزم لاستفادة الطلبة المعوزين منه وفقاً للبرنامج المتفق عليه مسبقاً.

إضافةً إلى إشراك عدد من المتطوعين في نشاطات أو محاضرات في مجال تنمية الذات وخدمة المجتمع والعمل على تدريب الطلبة وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل ضمن برامج التدريب المتفق عليها من الفريقين التي تتلاءم مع قدرات ورغبات وميول الطلبة.