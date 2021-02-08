“الأردنية” و”اليرموك” و”آل البيت” تنفذ برنامج إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة

عمان- الغد- أعلنت اللجنة التوجيهية لبرنامج إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة بالأردن برئاسة مشتركة من كل من أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي وأمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة اليوم الاثنين عن اختيار ثلاث جامعات وهي (الجامعة الاردنية وجامعة اليرموك وجامعة آل البيت) لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة في الأردن والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبشراكة كل من: وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وديوان الخدمة المدنية، والجامعات الحكومية المنفذة، حيث تم اختيار جامعة مؤتة لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج ليصبح عدد الجامعات المشاركة أربع جامعات حكومية.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن هذا البرنامج يهدف إلى دعم الجهود الموجودة في الأردن لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة للصفوف (رابع – عاشر)، وذلك من خلال تحسين برامج إعداد المعلمين المقدمة في الجامعات الأردنية في مباحث العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الانجليزية، حيث سيتم تقديم برنامج تدريبي لخريجي الجامعات لإعدادهم للتدريس في المدارس، كما يهدف هذا المشروع إلى تغطية جميع احتياجات وزارة التربية والتعليم من المعلمين المؤهلين في جميع أنحاء المملكة في التخصصات الاربعة.

وأضافت الوزارة بأن من المهام الرئيسة للبرنامج مواءمة النموذج الأكاديمي المقدم في أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين بما يتوافق وأنظمة وتعليمات الجامعات المستضيفة للبرنامج، والمساهمة في بناء قدرات الكادرين الإداري والتدريسي في هذه الجامعات بالإضافة الى الأقسام ذات العلاقة من ضمنها القبول والتسجيل، كما يسهم في دعم الشراكات مع المدارس الحكومية والخاصة من أجل تنفيذ التدريب العملي بفاعلية، وضمان تطبيق البرنامج وضبط الجودة في الجامعات ومع الطلاب (Quality Assurance).

من جهة أخرى قال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي بأن برنامج إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة في الأردن يحظى بأهمية كبيرة لدى الوزارة، فهو ذو بعد استراتيجي، لما له من أهمية في رفع جودة ونوعية التعليم، حيث تضمنت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ضمن الهدف الثاني: الجودة / رفع كفاءة الكوادر التدريسية في الجامعات والكليات.

وأضاف الدكتور الدبعي بأن تأهيل المعلمين قبل الخدمة يُعد من أولويات عمل الوزارة، فقد عملت الوزارة خلال الفترة السابقة على تنفيذ هذا البرنامج، واتخذت العديد من الإجراءات ف المجال، حيث عملت الوزارة بالتعاون مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والجامعات الأردنية على وضع خطة لتطوير كليات العلوم التربوية، لتجويد مخرجاتها وتحديد نتاجات التعلم المطلوبة ضمن البرامج ذات العلاقة بتأهيل المعلمين من حيث، المهارات والكفايات والمعارف الواجب على خريجي هذه الكليات امتلاكها، وكذلك لإعداد خريجين مؤهلين من كليات العلوم التربوية قادرين على النهوض بمستوى العملية التربوية في المدارس ذات الظروف الخاصة والأقل حظاً.