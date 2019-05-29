“الأردنية” و”طلال أبو غزالة” توقعان مذكرة تفاهم وتعاون أكاديمي وعلمي

عمان-الغد- وقعت الجامعة الأردنية وكلية طلال أبو غزالة الجامعية للابتكار أمس مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل التبادل المعرفي والخبرات وتنفيذ برامج أكاديمية مشتركة.

ووقع المذكرة عن الجامعة الأردنية رئيسها الدكتور عبد الكريم القضاة وعن كلية طلال أبو غزالة رئيس مجلس إدارتها الدكتور طلال أبو غزالة .

وتضمنت المذكرة تطوير النشاطات التعاونية بين الجانبين في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك وأبرزها إجراء مشاريع بحثية مشتركة، وبرامج تعليمية، وتنظيم الدورات وورش العمل، وإقامة المؤتمرات العلمية، وتبادل طلابي وأكاديمي.

وعقب توقيع المذكرة عبر الدكتور القضاة عن سعادته بالتعاون المشترك الذي سيحقق نقلة نوعية في العملية الأكاديمية والعلمية، ولا سيما في مجال إجراء البحوث العلمية وإتاحة المجال أمام الهيئات التدريسية بين الطرفين للاستفادة من إمكانيات الطرف الآخر.

وأشاد القضاة بالمستوى المتقدم لكلية طلال أبو غزالة في ظل انفتاحها على العالم والمؤسسات التعليمية المتطورة وسعيها للاستفادة من خبراتها وإمكانياتها بما ينعكس إيجابا على المستوى التعليمي.

وثمن أبو غزالة جهود القضاة وهو أحد قادة التعليم في الوطن إلى الكلية، ورسالته في تطوير التعليم، ومساعيه البارزة في إحداث التغيير المطلوب للارتقاء بالتعليم في الأردن بما يواكب ثورة التغيير على مستوى العالم.

وقال إن الجامعة الأردنية لا تحتاج إلى التعريف، فانطلاقا من دورها الريادي والقيادي جاءت زيارة القضاة للتواصل مباشرة مع الكلية المتخصصة في التعليم في مجال الأعمال والإبداع والابتكار لتتيح للطلبة تحويل أفكارهم الإبداعية إلى منتجات قابلة للتسويق.

وتابع أبو غزالة أن الكلية أنشأت حاضنة للإبداع بالاشتراك مع المجلس المشترك للتطوير والإبداع العسكري وهو مختص بوضع الخطط والاقتراحات والتوصيات وإعداد الدراسات لخلق بيئة إبداعية قائمة على التكنولوجيات العالمية الحديثة التي تحتضن الخبراء والمبدعين من منتسبي القوات المسلحة لدعم وتشجيع الإبداع والابتكار وتوفير الظروف المثالية والتقنيات اللازمة في مختلف الحقول العسكرية وفي جميع وحدات القوات المسلحة، داعيا طلبة الجامعة الأردنية بالانضمام إلى هذه الحاضنة لتطوير إبداعاتهم.

وفي ختام توقيع مذكرة التفاهم التي حضرها عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في الكلية سلم أبو غزالة القضاة الدرع التقديري من الكلية تقديرا لدوره الريادي في تطوير التعليم.