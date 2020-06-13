“الأردنية”: وقف نظام ناجح/ راسب السادسة مساء

عمان-الغد- أكد المسجل العام في الجامعة الأردنية الدكتور أشرف العدوان أن تحويل العلامات من الرموز الى ناجح/راسب بناءً على رغبة الطالب أو الرجوع عن التحويل، سيتم إيقافه عند الساعة السادسة من مساء هذا اليوم السبت .

وشدد العدوان انه لن يتم إعادة تفعيله تحت أي ظرف، إلا في الحالات المنصوص عليها في البند 11 من أسس تحويل العلامات.