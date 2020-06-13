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“الأردنية”: وقف نظام ناجح/ راسب السادسة مساء

منذ 16 دقيقة
مدخل الجامعة الأردنية بعمان.(ارشيفية)

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عمان-الغد- أكد المسجل العام في الجامعة الأردنية الدكتور أشرف العدوان أن تحويل العلامات من الرموز الى ناجح/راسب بناءً على رغبة الطالب أو الرجوع عن التحويل، سيتم إيقافه عند الساعة السادسة من مساء هذا اليوم السبت .
وشدد العدوان انه لن يتم إعادة تفعيله تحت أي ظرف، إلا في الحالات المنصوص عليها في البند 11 من أسس تحويل العلامات.

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