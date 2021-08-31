الأردنيون بلا حظر لأول مرة منذ 17 عشر شهرا

عمان-الغد- يدخل الأردن الأربعاء المرحلة الثالثة والأخيرة من الخطة الحكومية لفتح القطاعات، التي تشمل عودة غالبية مظاهر الحياة الطبيعية إلى سابق عهدها، وإلغاء الحظر بمختلف أشكاله لأول مرة منذ 17 عشر شهرا، ومن بينها التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، المهندس صخر دودين، إن إجراءات المرحلة الثالثة تتضمن إلغاء الحظر الجزئي والكلي في جميع محافظات المملكة، والسماح بالتعليم الوجاهي للمدارس ورياض الأطفال والجامعات وفق اشتراطات تتعلق بالتطعيم.

كما تتضمن، وفق دودين، السماح لجميع القطاعات بالعمل في جميع الأوقات وبطاقة تشغيلية 100 بالمائة، باستثناء صالات الأفراح التي يسمح لها بالعمل بطاقة استيعابية تبلغ 50 بالمائة، وبحد أقصى 200 شخص، والسماح للمهرجانات والمؤتمرات والمعارض والمسارح بالعمل بطاقة استيعابية محدودة ووفق اشتراطات خاصة، إلى جانب السماح لوسائل النقل العام بالعمل بسعة مقعدية تبلغ 100 بالمائة.

كما أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن البند السابع من أمر الدفاع رقم (32) المتعلق بالعاملين في منشآت القطاع الخاص سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 2021/9/1.